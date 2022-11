Zerbrochenes Fenster in Synagoge: Taube war schuld Stand: 15.11.2022 16:26 Uhr Anfang Oktober ging eine Fensterscheibe in der Synagoge der Jüdischen Gemeinde Hannover zu Bruch. Die Gemeinde befürchtete zuerst einen antisemitischen Angriff. Nun ist die Ursache klar.

Das Fenster ist kaputt gegangen, weil eine Taube gegen das Glas geflogen sei. Das teilten die Staatsanwaltschaft und die Polizei Hannover am Dienstag mit. Beamte hatten die beschädigte hellblaue Mosaikscheibe aus einem Bleiglasfenster der Synagoge wochenlang aufwendig kriminaltechnisch untersucht.

VIDEO: Fenster in Synagoge in Hannover eingeworfen (3 Min)

Gemeinde befürchtete Steinwurf und informierte Polizei

Am 5. Oktober gegen 19 Uhr ging die Fensterscheibe zu Bruch. Die Besucher, die zu dieser Zeit den Gottesdienst zum höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur besuchten, waren durch das Klirren in der Synagoge aufgeschreckt worden. Ihren Berichten zufolge war ein Gegenstand eingeschlagen. Da die Gemeinde zunächst von einem Steinwurf ausging, alarmierte sie die Polizei.

Vorfall erinnerte an Anschlag in Halle 2019

Polizeibeamte hatten das Gelände rund um die Synagoge noch am Abend und am folgenden Tag abgesucht, fanden aber keinen verdächtigen Gegenstand, der das Loch verursacht haben könnte. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Er erinnerte aber an den Anschlag auf die Synagoge in Halle vor drei Jahren, der am Jom Kippur begangen wurde.

Tiermolekulargenetisches Gutachten des Bundeskriminalamtes

Ein material-mechanisches Gutachten des Landeskriminalamtes Niedersachsen hat jedoch ergeben, dass ein Bewurf oder gar ein Beschuss der Scheibe ausgeschlossen werden kann. Das teilte die Polizei mit. Stattdessen zeigte ein tiermolekulargenetisches Gutachten des Bundeskriminalamtes, dass eine Taube das Glas zerstört habe. Die zerbrochene Scheibe hat die Größe eines DIN A4-Blattes.

