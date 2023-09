Zehn Aktivisten der "Letzten Generation" in Oldenburg vor Gericht Stand: 18.09.2023 08:34 Uhr Vor dem Amtsgericht Oldenburg müssen sich heute zehn Aktivisten der "Letzten Generation" wegen Nötigung verantworten. Sie sollen sich an Straßenblockaden beteiligt haben. Heute könnte bereits das Urteil fallen.

von Nadia Yaqub

Den Angeklagten wird Nötigung vorgeworfen, da sie sich an bis zu drei Straßenblockaden beteiligt haben sollen. Eine Person soll an allen drei Protestaktionen teilgenommen haben. Die Sitzblockaden, bei denen sich die Mitglieder der "Letzten Generation" teilweise auf der Straße festgeklebt hatten, fanden zwischen Juni und September 2022 in Oldenburg statt - eine davon auf einer Autobahnabfahrt. Es hatte jedes Mal erhebliche Verkehrsbehinderungen gegeben, zu Schaden gekommen war niemand.

VIDEO: Niedersachsen diskutiert über Umgang mit Klimaaktivisten (14.09.2023) (2 Min)

Gericht will Urteil noch heute sprechen

Zuvor hatte das Amtsgericht Oldenburg den Beschuldigten Geldstrafen auferlegt, die nicht getilgt wurden. Laut Gericht soll ein Urteil heute gesprochen werden, doch ob die Anhörung auf einen Tag beschränkt werden kann, ist fraglich: "Alle Angeklagten Personen werden Einlassungen machen und in der Beweisführung auch auf den Klimanotstand hinweisen", heißt es in einem Schreiben der Gruppierung. Fünf der Angeklagten werden sich bei dem Prozess selbst vertreten, drei werden Antrag auf Laienvertretung stellen und zwei Personen lassen sich anwaltlich vertreten.

