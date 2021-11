Zahlreiche Weihnachtsmärkte starten trotz hoher Inzidenzen Stand: 22.11.2021 09:50 Uhr Mit 2G- und 3G-Regelungen wollen Städte und Gemeinden in Niedersachsen die Weihnachtsmärkte sicherer machen. Einige Kommunen sagen die Märkte wegen der stark gestiegenen Corona-Neuinfektionen ab.

Heute öffnen unter anderem die Weihnachtsmärkte in der Altstadt von Hannover und in Hildesheim. Es gilt jeweils das 2G-Modell für Verzehr und Fahrgeschäfte. Geimpfte und genesene Gäste erhalten Armbändchen. Die Stadt Hannover hat angekündigt, bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen alle Buden dicht zu machen. In Göttingen geht es ebenfalls los. Bummeln darf hier jeder und jede. Fürs Glühweintrinken, Essen und Karussell-Fahren gilt 2G. Standbetreiber und Ordnungsdienste kontrollieren die dafür ausgeteilten Bändchen. Weihnachtsmärkte eröffnen heute außerdem in Wolfsburg, Northeim, Holzminden, Meppen und Nordhorn.

Oberbürgermeister plädieren für 2G-Weihnachtsmärkte

Die niedersächsischen Oberbürgermeister hatten sich am Sonnabend für Weihnachtsmärkte mit 2G-Regeln ausgesprochen. Einer Absage der Märkte stehen sie skeptisch gegenüber. "Nach sehr eingehender Beratung" spreche sich die Oberbürgermeisterkonferenz des Niedersächsischen Städtetags für die Durchführung von Weihnachtsmärkten unter 2G-Bedingungen aus, teilte Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU) stellvertretend mit. Zudem kämen Absagen den Kommunen wohl teuer zu stehen, sollten sie nicht von der Corona-Verordnung des Landes gedeckt sein. Die Städte wären in der Regresspflicht, wie der NDR in Niedersachsen berichtet.

Infektionsrisiko für einige Kommunen nicht vertretbar

Doch nicht alle Kommunen wollen vermeidbare Infektionsrisiken eingehen. Angesichts der Pandemie-Lage sei die Veranstaltung nicht tragbar, hieß es am vergangenen Donnerstag unter anderem aus Goslar. "Mit der Entscheidung, die uns unglaublich schwergefallen ist, reagieren wir auch auf die Sorgen der Akteure des Weihnachtsmarktes", sagte die Geschäftsführerin des Goslarer Stadtmarketings, Marina Vetter. Ähnlich begründen auch andere Kommunen ihre Entscheidung. Im Folgenden finden Sie eine Aufzählung weiterer abgesagter Weihnachtsmärkte. Bitte beachten Sie dabei den Veröffentlichungszeitpunkt des Artikels und dass NDR.de keine vollständige Liste vorliegt.

Abgesagte Weihnachtsmärkte in Niedersachsen:

Aerzen (Landkreis Hameln-Pyrmont)

Bockhorn (Landkreis Friesland)

Bückeburg - Schloss Bückeburg (Landkreis Schaumburg)

Cloppenburg

Duderstadt (Landkreis Göttingen)

Goslar

Kirchhatten (Landkreis Oldenburg)

Lehrte (Region Hannover)

Neuenburg (Landkreis Friesland)

Nörten-Hardenberg (Landkreis Northeim)

Northeim - nur Weihnachtskrammarkt

Nienhagen (Landkreis Celle)

Ostercappeln (Landkreis Osnabrück)

Quakenbrück (Landkreis Osnabrück)

Rodenberg (Landkreis Schaumburg)

Sandkrug (Landkreis Oldenburg)

Sögel - Schloss Clemenswerth und Heimathof (Landkreis Emsland)

Wittmund

53 Prozent gegen Öffnung der Weihnachtsmärkte

Laut einer repräsentativen Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des NDR Niedersachsen hält mehr als die Hälfte der Niedersachsen (53 Prozent) die Öffnung von Weihnachtsmärkten für falsch. Dabei sind es besonders die Älteren, die dieses Angebot ablehnen. Die Umfrage wurde vom 11. bis zum 16. November erhoben.

Einige Städte starten unter 2G-Bedingungen

Der aktuellen Corona-Verordnung zufolge dürfen Weihnachtsmärkte im Land grundsätzlich unter 3G-Bedingungen stattfinden. Manche Städte wie Osnabrück, wo der Weihnachtsmarkt bereits läuft, setzen zusätzlich auf 2G. Dort können nur Geimpfte und Genesene Glühwein trinken und Schmalzkuchen essen. In Oldenburg, wo der Lamberti-Markt stattfindet, wird lediglich zu Stoßzeiten das Tragen einer Maske empfohlen. Bislang hätten sich noch keine Menschentrauben gebildet, heißt es aus Oldenburg.

Videos 2 Min Weihnachtsmarkt in Osnabrück setzt auf 2G-Regel Glühwein, Bratwurst, Karussell: Nur Geimpfte und Genesene können loslegen. Sie bekommen ein Bändchen zum Nachweis. 2 Min

Schließungen für Marktbetriebe der "finanzielle Todesstoß"

Die Schausteller hatten das Öffnen der Weihnachtsmärkte trotz steigender Corona-Inzidenzwerte vorab verteidigt. Von Veranstaltungen unter freiem Himmel geht nach Ansicht des Landesverbands Niedersachsen der Markt- und Schaustellerbetriebe keine Gefahr aus. Sollten die Weihnachtsmärkte wegen einer möglichen Verschärfung der Corona-Regeln wieder schließen müssen, wäre das "der finanzielle Todesstoß der Branche", sagte Harald Müller, Vize-Vorsitzender des Landesverbands.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.11.2021 | 06:00 Uhr