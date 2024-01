Zahlreiche Glätteunfälle: Zwei Tote auf Niedersachsens Straßen Stand: 07.01.2024 16:16 Uhr Auf den Straßen in Niedersachsen hat der Kälteeinbruch mit Glätte auf den Fahrbahnen zu zahlreichen Verkehrsunfällen geführt. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben, mehrere Personen wurden verletzt.

Bei einem schweren Unfall auf der A7 bei Schneverdingen (Landkreis Heidekreis) in Fahrtrichtung Hannover ist am Sonntag ein Ersthelfer ums Leben gekommen. Laut Polizei war ein Auto gegen 10.40 Uhr verunglückt und auf eine Grünfläche neben der Fahrbahn geschleudert. Eine 41-Jährige verlor kurz darauf ebenfalls die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte in eine Gruppe Ersthelferinnen und Ersthelfer. Ein 28-Jähriger kam ums Leben. Zwei 29 und 71 Jahre alte Frauen kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. Die A7 war zeitweise gesperrt.

Wesermarsch: 18-Jähriger stirbt bei Unfall mit Linienbus

Im Landkreis Wesermarsch ist am Samstagabend ein 18 Jahre alter Mann bei einem schweren Verkehrsunfall gestorben. Wie die Polizei mitteilte, verstarb der junge Mann noch an der Unfallstelle. Ein 19 Jahre alter Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 19-Jährige mit einem Auto bei glatter Fahrbahn in einer Linkskurve in den Gegenverkehr gekommen und dort mit einem entgegenkommenden Linienbus kollidiert. Der Bus traf die rechte Fahrzeugseite, wo der 18-jährige Beifahrer saß.

Unfallserie am Sonntagmorgen auf der A7

Auf der A7 zwischen Bispingen und Soltau-Ost kam es am Sonntagmorgen im Zeitraum von zwei Stunden zu insgesamt sechs Verkehrsunfällen aufgrund von Glätte. Wie die Polizei mitteilte, ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle genau an dem Ort, an dem sich bereits Beamte in der Unfallaufnahme befanden. Verletzte habe es bei der Unfallserie laut Polizei keine gegeben. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es wetterbedingt zwischen den Anschlussstellen Soltau-Süd und Soltau-Ost zu einem Unfall mit einem Lkw. Der 31-jährige Fahrer sei unverletzt geblieben, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die A7 musste während der Bergungsarbeiten in Richtung Hamburg zeitweise voll gesperrt werden. Ein weiterer Glätteunfall im Heidekreis ereignete sich bereits am Samstagvormittag auf der Kreisstraße 26 zwischen Langeloh und Hemsen. Dort prallte nach Polizeiangaben eine 26-Jährige aus Schneverdingen mit ihrem Pkw gegen einen Baum. Die Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Drei leicht Verletzte im Landkreis Rotenburg

Im Landkreis Rotenburg ereigneten sich infolge von Schneeglätte zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen ebenfalls zahlreiche Verkehrsunfälle. Überwiegend sei es bei Sachschäden geblieben, drei Menschen seien leicht verletzt worden, heißt es in einer Polizeimeldung. Bei einem Autofahrer sei ein Atemalkoholwert von 1,3 Promille gemessen worden. Zwei glättebedingte Auffahrunfälle meldet die Polizei aus dem Landkreis Harburg. Dabei sei es am Samstag bei Blechschäden geblieben.

