Zahl von Betrugsdelikten durch falsche Polizisten steigt Stand: 21.03.2021 09:48 Uhr In Niedersachsen haben Betrugsdelikte durch falsche Polizisten in den vergangenen fünf Jahren um ein Vielfaches zugenommen. Zählte das Landeskriminalamt 2015 noch 236 Fälle, waren es 2020 rund 8.000.

Die gute Nachricht: Bei den meisten Anrufen durch Betrüger, die sich als Polizisten ausgeben, bleibt es beim Versuch. Aufmerksame Seniorinnen und Senioren, Angehörige oder Bankangestellte vereiteln häufig die Straftat. Die schlechte Nachricht: Bei den rund 100 Fällen, in denen die Kriminellen und ihre Absichten unerkannt geblieben sind, haben sie laut LKA einen Schaden von rund drei Millionen Euro verursacht. 2019 habe es 7.500 derartige Betrugsversuche gegeben. Hier lag der Schaden bei mehr als drei Millionen Euro, wie das Landeskriminalamt mitteilte.

Polizei: Bitten nicht um Übergabe von Geld

Die Drahtzieher der Banden operierten nach Angaben der Behörde häufig von der Türkei aus. Ihre Masche: Sie versuchen, betagte Menschen am Telefon zu überrumpeln und um ihr Erspartes, Schmuck und andere Wertgegenstände wie Goldbarren und Münzen zu bringen. Dazu versetzen sie die Seniorinnen und Senioren in Angst, in dem sie beispielsweise vor Einbrecherbanden oder angeblich kriminellen Bankmitarbeitern warnen. Die Polizei weist immer wieder darauf hin, dass sie niemanden auffordere, Geld und Wertgegenstände zu übergeben.

