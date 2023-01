Zahl der Unfälle mit E-Scootern hat sich mehr als verdoppelt Stand: 03.01.2023 07:56 Uhr In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Unfälle mit E-Scootern in Niedersachsen deutlich angestiegen. Das zeigen Daten des Innenministeriums. Ein Grund: Fahren unter Alkoholeinfluss.

Demnach gab es 634 Unfälle im Jahr 2021. Ein Jahr zuvor waren es noch 295. Für das Jahr 2022 gab es zunächst keine aktuellen Zahlen. Seit Mitte 2019 sind E-Scooter in Niedersachsen im Verkehr zugelassen. Wie viele E-Scooter es mittlerweile genau in Niedersachsen gibt, sei nicht bekannt, so das Ministerium. Die Anzahl steige aber stetig an.

VIDEO: Verkehrsgerichtstag: Wer haftet bei Unfällen mit E-Scootern? (18.08.2022) (3 Min)

Mehr E-Scooter-Unfälle im Zusammenhang mit Alkohol

Für das Jahr 2022 beobachtete das Ministerium zudem eine Zunahme von Trunkenheitsfahrten mit E-Scootern, die zu Verkehrsunfällen führten. Bis zum Ende des dritten Quartals 2022 habe die Zahl der festgestellten Fälle bereits über dem Wert aus dem Vorjahr gelegen. Konkrete Zahlen will das Innenministerium aber erst mit der jährlichen Gesamtauswertung bekannt geben. Ein Sprecher wies erneut darauf hin, dass beim Fahren mit einem E-Scooter die gleichen Regeln gelten wie beim Autofahren. Die Blutalkohol-Konzentration darf 0,5 Promille nicht übersteigen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.01.2023 | 07:00 Uhr