Zahl der Ladestationen in Niedersachsen über Bundesschnitt In Niedersachsens Kommunen gibt es durchschnittlich etwas mehr öffentliche Ladesäulen für Elektroautos als im Bundesdurchschnitt. Das zeigen Daten der staatlichen Förderbank KfW.

Demnach kommen hierzulande auf eine Ladesäule 21,9 E-Autos, bundesweit sind es im Schnitt 23. Der Anteil von E-Autos an allen Autos liegt in Niedersachsen bei 2,4 Prozent und liegt damit im Bundesdurchschnitt. Laut dem KfW-Energiewendebarometer 2021 gaben bei einer Befragung von etwa 4.000 Haushalten 62,7 Prozent der Befragten in Niedersachsen an, dass der Mangel an öffentlichen Lademöglichkeiten ein Hindernis für den Kauf eines E-Autos sei.

Zahl der E-Autos deutlich stärker gestiegen als Zahl der Ladesäulen

Deutschlandweit ist der Bestand an Elektroautos laut KfW in den vergangenen zwei Jahren dreimal stärker gewachsen als die Anzahl der öffentlichen Ladepunkte. "Die Ladeinfrastruktur muss nun mit der dynamischen Entwicklung bei den Elektroautos Schritt halten, um den Umstieg auf die Elektromobilität attraktiv zu machen", forderte KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib.

