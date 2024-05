Zahl der Einbürgerungen in Niedersachsen steigt auf Rekordhoch Stand: 31.05.2024 10:36 Uhr In Niedersachsen sind im vergangenen Jahr so viele Menschen eingebürgert worden wie noch nie seit Beginn der Statistik im Jahr 2000. Von den knapp 17.000 Frauen und Männern kommen viele aus Syrien.

Exakt 16.868 Menschen haben 2023 in Niedersachsen die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten - und damit etwa 3.200 mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt in Hannover mitteilte. Ähnlich wie in den Vorjahren seien es mehr Männer (9.326) als Frauen (7.542) gewesen, hieß es.

Viele Nationen vertreten: Syrien und Irak besonders häufig

Unter der Dutzenden Staatsangehörigkeiten seien einige besonders häufig vertreten: Mit 7.615 Eingebürgerten kamen die meisten aus Syrien, gefolgt vom Irak (1.317), der Türkei (776), Polen (593) und Iran (585). Zudem erhielten 531 Menschen aus der Ukraine die deutsche Staatsbürgerschaft. Auch im Jahr zuvor kamen aus diesen Länder die meisten Eingebürgerten.

Einbürgerungsreform verkürzt Wartezeit um drei Jahre

Zugewanderte sollen künftig schneller die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten können. Ab dem 27. Juni tritt die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts in Kraft, die Einbürgerungen nach fünf statt wie bisher acht Jahren ermöglicht - bei "besonderen Integrationsleistungen" bereits nach drei Jahren.

