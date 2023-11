Zahl der Atemwegserkrankungen laut AOK gestiegen Stand: 16.11.2023 18:17 Uhr In Niedersachsen sind im November deutlich mehr Menschen wegen Atemwegserkrankungen krankgeschrieben gewesen als im September. Das zeigen Daten der Krankenkasse AOK.

In der ersten Novemberwoche seien rund 36.400 ihrer erwerbstätigen Mitglieder wegen Atemwegserkrankungen krankgeschrieben worden, teilte die Krankenversicherung am Donnerstag mit. Darunter waren gut 5.500 Corona-Infektionen. Damit war eine Atemwegsinfektion den Angaben nach der Grund für jede dritte Krankschreibung in diesem Zeitraum.

Videos 6 Min Infektionen im Herbst: Was schützt vor Corona, Grippe und Co? Die Zahl der Atemwegserkrankungen im Herbst 2023 ist hoch. Wie können wir uns schützen? Und was hilft bei einer Infektion? (07.11.2023) 6 Min

Zahl der Infektionen steigt seit Ende September

Seit Ende September steigt die Zahl der Infekte laut AOK an. Zum Vergleich: In der letzten Septemberwoche waren es knapp 18.000 Krankschreibungen aufgrund von Atemwegserkrankungen, rund die Hälfte weniger als in der ersten Novemberwoche. "Wir erreichen mit Atemwegsinfekten und Corona jetzt wieder das Niveau, das wir im März dieses Jahres erlebt haben", sagte Jürgen Peter aus dem Vorstand der AOK in Niedersachsen.

AOK: Keine Prognose möglich

Kurz vor Weihnachten 2022 war die Zahl der Betroffenen noch doppelt so hoch - und Atemwegserkrankungen machten damals etwa die Hälfte aller Krankschreibungen aus. "Aktuell sind wir noch weit entfernt von der Zahl der Erkrankungsfälle vom Dezember 2022, aber eine Prognose zum weiteren Verlauf lässt sich aktuell noch nicht ableiten", sagte Peter. Die AOK ist nach eigenen Angaben mit einem Marktanteil von 38 Prozent die größte Krankenversicherung in Niedersachsen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Infektion Coronavirus