"Yve" bringt Niedersachsen ersehnten Regen

Nach wochenlanger Trockenheit fällt seit Dienstag in Niedersachsen wieder Regen. In höheren Lagen sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vereinzelt auch Gewitter und Starkregen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen am Mittwoch voraussichtlich zwischen 12 Grad in Ostfriesland und 14 Grad im Oberharz. In den kommenden Tagen gehen die Temperaturen weiter zurück, außerdem ist mit weiteren Schauern zu rechnen. Grund für den Wetterwechsel ist Tiefdruckgebiet "Yve", das von Südwesten nach Niedersachsen zieht.

Seit März fast keine Niederschläge

"Es gibt immer wieder ein bisschen Regen, der die herrschende Trockenheit mindert", sagte ein Sprecher des DWD. Zudem kündigen die Wetterexperten schwachen Wind und nur zeitweiligen Sonnenschein an. Dementsprechend viel hat die Natur vom Wasser, weil dieses nicht gleich wieder verdunstet. In Niedersachsen hat es seit dem 11. März keine nennenswerten Niederschläge mehr gegeben. Mit 271 Sonnenstunden wurde dagegen in Braunschweig bereits am 26. April der Rekord aus dem Jahr 2009 überboten.

Weiter hohe Waldbrandgefahr

Der Regen wird dringend benötigt. Für Niedersachsens Wälder besteht weiter eine hohe bis sehr hohe Waldbrandgefahr - vor allem im Norden und Osten. In Celle, Faßberg und Lüchow galt am Dienstag noch die höchste Stufe 5. Die Waldbrandzentrale in Lüneburg hat nach eigenen Angaben noch nie so viele Warnmeldungen erhalten wie in den vergangenen Tagen. Zumindest für den Rest der Woche entspannt sich die Lage laut DWD.

Mit Aktionsplan gegen Trockenheit im Wald

Das niedersächsische Landwirtschaftsministerium hat nach den beiden Dürrejahren und dem sehr trockenen Frühjahr 2020 reagiert und am Freitag einen Aktionsplan zur frühzeitigen Bekämpfung von Waldbränden vorgestellt. Dafür will die Landesregierung in den kommenden beiden Jahren 950.000 Euro investieren.

Landwirte bangen um Frühjahrssaat

Auch die Landwirte freuen sich über den Regen. "Wasser wollen jetzt alle haben", sagte eine Sprecherin des Landvolks Niedersachsen. Aufgrund der geringen Niederschläge und des anhaltenden Windes der vergangenen Zeit sind die Böden stark ausgetrocknet. Das mache vor allem der Frühjahrssaat wie Zuckerrüben und Kartoffeln sehr zu schaffen, die unter diesen Bedingungen nur schwer keimen. Im Westen des Landes kommt es immer wieder zu starken Sandverwehungen, weil der Wind über die ungeschützten trockenen Felder fegt.

Regen hilft Millionen Setzlingen in Niedersachsens Wäldern

Durch die anhaltende Trockenheit sind zudem die Setzlinge in den Wäldern des Landes in Gefahr. Die Niedersächsischen Landesforsten haben nach schweren Schäden durch Borkenkäfer und Trockenheit rund 4,5 Millionen Mini-Bäume gepflanzt. "Die Wurzeln der Millionen kleinen Bäume, die wir in dieser Saison gepflanzt haben und die zu klimastabilem Mischwald heranwachsen sollen, reichen noch nicht tief. Die anhaltende Trockenheit beschert ihnen nun schlechte Startbedingungen. Um richtig anwachsen zu können, brauchen sie dringend Regen", sagte Klaus Merker, Präsident der Niedersächsischen Landesforsten.

