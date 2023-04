Wunstorfer Militärtransporter für Evakuierungseinsatz im Sudan Stand: 23.04.2023 19:19 Uhr Aufgrund der schweren Kämpfe im Sudan hat die Bundeswehr einen Evakuierungseinsatz für deutsche Staatsbürger begonnen. Für die Vorbereitungen waren seit Tagen die Wunstorfer A400M-Militärtransporter im Einsatz.

Die Flugzeuge waren zwischen dem Fliegerhorst Wunstorf (Region Hannover) und dem von der Bundeswehr genutzten Militärflughafen Al-Asrak in Jordanien unterwegs. Über diesen solle dann auch der Rückweg erfolgen. Das Bundesverteidigungsministerium sowie das Auswärtige Amt teilten am Sonntag mit, dass Deutschland die Evakuierung seiner Staatsbürger aus dem Sudan auf den Weg gebracht habe. Ziel sei es, "in dieser gefährlichen Lage" im Sudan so viele deutsche Staatsangehörige wie möglich aus der Hauptstadt Khartum auszufliegen, hieß es auf Twitter. Im Rahmen der Möglichkeiten werde man auch Staatsangehörige aus anderen EU-Ländern und weiteren Staaten mitnehmen. An dem Einsatz sind mehr als 1.000 Frauen und Männer der Bundeswehr beteiligt.

AUDIO: Save the Children: Versorgungslage im Sudan ist extrem schlecht (19.04.2023) (6 Min) Save the Children: Versorgungslage im Sudan ist extrem schlecht (19.04.2023) (6 Min)

Auch andere Länder haben bereits Einsätze eingeleitet

Auch andere Länder haben bereits ihre Bürger aus dem Land geholt oder entsprechende Einsätze eingeleitet. Im Sudan liefern sich Einheiten der Armee und der paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) seit mehr als einer Woche erbitterte Kämpfe. Zuvor war eine Einigung zur Eingliederung der RSF-Miliz in die Streitkräfte gescheitert. Bei den Gefechten wurden bereits mehr als 420 Menschen getötet und mehr als 3.700 weitere verletzt. Mehrere vereinbarte Waffenruhen wurden bereits gebrochen.

Rettungsmission am Mittwoch musste abgebrochen werden

Bereits am Mittwoch waren drei Militärtransporter des Typs A400M aus Wunstorf zu einer Rettungsmission in den Sudan gestartet. Aufgrund der angespannten Lage mussten sie allerdings wieder umkehren.

Weitere Informationen Wunstorf: Luftwaffe muss Sudan-Rettungsmission abbrechen Am Mittwochmorgen waren drei Transporter vom Typ A400M gestartet. Wegen der angespannten Lage mussten sie jedoch umkehren. (19.04.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.04.2023 | 08:00 Uhr