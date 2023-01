Wolf: Land nimmt Dialog mit Weidetierhaltern wieder auf Stand: 31.01.2023 11:00 Uhr Niedersachsen startet einen neuen Dialog mit Tierhaltern zum Umgang mit Wölfen. Auch Wissenschaftler, Behörden und Naturschützer sollen mitarbeiten, Lösungen für ein besseres Miteinander zu finden.

An dem Treffen in Hannover sollen am Donnerstag möglichst viele Akteure aus verschiedenen Bereichen teilnehmen. Das betonten das niedersächsische Umwelt- und Landwirtschaftsministerium vorab in einer gemeinsamen Erklärung. "Wir möchten als Landesregierung alles dafür tun, damit die Haltung von Tieren auf der Weide möglichst konfliktarm gelingen kann", sagte Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne). "Dafür müssen alle Akteurinnen und Akteure wieder in einen Austausch kommen." Der bisherige "Arbeitskreis Wolf" tage seit Jahren nicht mehr. Immer wieder kommt es in Niedersachsen zu Wolfsrissen auf Weiden. Erst im Dezember hatten Schäfer mehr Unterstützung gefordert.

Teilnehmer sollen Konzept für Bund mit entwickeln

Zu dem neuen Gesprächsformat sind nun Weidetierhalter, Vertreter von Naturschutzverbänden, Landwirtschaft, Wissenschaft und der zuständigen kommunalen Behörden eingeladen. Die Ergebnisse der Runde sollen einfließen in ein bundesweites Konzept zum Bestandsmanagement. Zudem soll ein Aktionsplan "Weidetierhaltung und Wolf" erarbeitet werden. "Die am Dialogforum beteiligten Akteurinnen und Akteure sollen daran maßgeblich mitwirken", kündigten die beiden niedersächsischen Ministerien an. Anstoß für das neue Forum war demnach der Koalitionsvertrag der rot-grünen Landesregierung. Darin sei vereinbart worden, dass Niedersachsen mitarbeitet an einem Konzept der Bundesregierung für ein regional angepasstes Wolfsmanagement.

Umweltminister Meyer will offene und sachliche Gespräche

"Wir wissen um die Nöte der Weidetierhalter auf der einen und das Naturschutz-Interesse auf der anderen Seite. Und wir wissen auch, dass das Thema Weidetierhaltung und Wolf nicht einfach zu lösen ist", sagte Umweltminister Christian Meyer (Grüne) im Vorfeld des Treffens. "Mir ist es besonders wichtig, beim Thema Wolf einen offenen, sachlichen und am Ende zielführenden Dialog mit allen beteiligten Akuteren zu führen." Auch der Naturschutz soll bei dem Treffen eine Rolle spielen. "Unsere Weidetierhaltung sorgt durch den Erhalt wertvoller Flächen für Artenvielfalt", sagte Staudte. Weidetierhaltung sei zudem besonders tiergerecht und werde von Verbrauchern honoriert.

