Wirtschaft fordert mehr Fläche für neue Windräder Stand: 22.03.2021 13:53 Uhr Die Windbranche fordert, dass in Niedersachsen mehr Flächen für den Bau neuer Windräder bereit gestellt werden. Außerdem äußerte der Landesverband Kritik an einigen Landkreisen.

Konkret kritisiert der Landesverband für Erneuerbare Energien (LEE), dass einige Landkreise sich dem Ausbau verweigern. Dazu zählten beispielsweise die Landkreise Rotenburg/Wümme und Wolfenbüttel. Aber auch in Helmstedt, Gifhorn und Cuxhaven gebe es noch erhebliches Potential, um neue Windräder aufzubauen. Der Verband beruft sich dabei auf eine selbst in Auftrag gegebene Studie, mit der simuliert wurde, wo in Niedersachsen noch mögliche Flächen für Windkraftanlagen liegen.

Forderung: Zwei Prozent der Landesfläche für Windräder

Verbandschefin Bärbel Heidebroek bemängelt, dass sich Landkreise manchmal schwer tun mit dem Ausbau der Windenergie. Allerdings: Wenn Niedersachsen die Klimaschutzziele einhalten wolle, müssten in den kommenden Jahren auf gut zwei Prozent der gesamten Landesfläche Windräder stehen. Bislang plant die niedersächsische Landesregierung Windkraftanlagen auf circa 1,4 Prozent der Landesfläche. Die Studie aus der Windbranche solle aufzeigen, dass der Bau neuer Anlagen "theoretisch locker möglich sei", so Heidebroek. Aber: Das Land und vor allem die Landkreise müssten das auch wollen.

