Wird Grant Hendrik Tonne neuer Wirtschaftsminister? Stand: 08.04.2025 13:33 Uhr Olaf Lies (SPD) soll Niedersachsens neuer Ministerpräsident werden. Damit wird der Posten des Wirtschaftsministers frei. Offenbar hoch im Kurs: der SPD-Fraktionschef im Landtag, Grant Hendrik Tonne.

von Mandy Sarti

"Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 90 Prozent", sagt eine Stimme, die den Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten nahe steht. Ein anderes Mitglied ist überzeugt: "Grant Hendrik Tonne hat Lust auf den Job des Wirtschaftsministers." Verstärkt wird die Spekulation auch dadurch, dass Hannovers Regionspräsident Steffen Krach offiziell erklärt hat, nicht Wirtschaftsminister werden zu wollen. Jetzt sei es nur logisch, dass Tonne im Rennen um den Posten die Nase vorn habe, heißt es. Tonne sei einer, der Politik verstehe und der ohne Probleme neue Aufgaben übernehmen könne, heißt es in Parteikreisen. Der SPD-Fraktionsvorsitzende gilt auch aufgrund einer langjährigen, engen Freundschaft zu Lies als ein Favorit.

Tonne gilt als erfahrener Politiker

Tonne zog 2008 zum ersten Mal in den Landtag ein. Er war von 2013 bis 2017 Parlamentarischer Geschäftsführer und von 2017 bis 2022 Kultusminister. Seit der vergangenen Landtagswahl ist er Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion. "Grant Hendrik Tonne ist ein wichtiges Scharnier zwischen der Landesregierung und den Abgeordneten", heißt es aus regierungsnahem Kreis. Ihm gelinge es, die Fraktion zusammenzuhalten. Und das sei in diesen Zeiten wichtig - immerhin steckt die SPD bundesweit im Umfragetief und die neue SPD-Spitze in Niedersachsen will 2027 ohne Stephan Weil die Landtagswahl gewinnen. Die SPD-Bezirke in Niedersachsen gehen davon aus, dass Lies in der kommenden Woche einen Personalvorschlag vorlegen könnte.

Auch Posten des Fraktionsvorsitzenden neu zu besetzen?

Würde Tonne ins Wirtschaftsministerium wechseln, gäbe es auch einen weiteren freien Posten: den des Fraktionsvorsitzenden. Auch um diese mögliche Nachbesetzung wird in der SPD wild spekuliert. Weil Tonne dem Bezirk Hannover angehört, gilt es für einige Stimmen in der Partei als gesetzt, dass die mögliche Nachfolge aus dem gleichen Bezirk stammen müsse. Nach NDR Informationen wird über Stefan Politze und Claudia Schüßler diskutiert. Wobei der erfahrene Bildungspolitiker Politze derzeit wohl favorisiert werde, heißt es. Auch der Parlamentarische Geschäftsführer Wiard Siebels wird immer wieder ins Spiel gebracht. Doch weil er wie Lies aus dem Bezirk Weser-Ems stammt, gilt das für einige Parteimitglieder als Ausschlusskriterium. Siebels sagte dem NDR Niedersachsen, er sei nicht gefragt worden. "Ich stehe für das Amt aber auch nicht zur Verfügung."

Kritik an fehlendem weiblichem Nachwuchs

So oder so mehren sich in der Partei die Stimmen, die überzeugt sind: "Ganz geräuschlos läuft die Personaldebatte nicht." Eine Sozialdemokratin sagt dem NDR Niedersachsen: "Ich hätte mit einem reibungsloseren Ablauf gerechnet." Dabei häufen sich auch die Stimmen in der Partei, die kritisieren, dass es an weiblichem Nachwuchs fehle, die SPD Niedersachsen sei da deutlich zu schlecht aufgestellt.

Ministerium für Bundes- und Europangelegenheiten könnte bleiben

Das Personalkarussell in der SPD dreht sich in diesen Tagen schnell und am Ende kann durchaus auch eine ganz andere Entscheidung stehen. Das zeigt auch die Debatte um das Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten. Gerüchten zufolge sollte es gestrichen werden, nun könnte es nach NDR Informationen aber offenbar bleiben. Allerdings wird darüber diskutiert, dass der Bereich Bundesangelegenheiten wieder in die Staatskanzlei wandert. Immer wieder wird darüber gesprochen, das gesamte Haus wieder in der Staatskanzlei anzusiedeln. Denn Ministerin Wiebke Osigus (Bezirk Hannover) gilt als schwächste Ministerin im Kabinett.

SPD Hannover hat interveniert

Diesen Plan hat wohl auch der designierte Ministerpräsident Olaf Lies noch bis Freitag verfolgt. Doch dann soll nach NDR Informationen der Bezirk Hannover auf die Barrikaden gegangen sein. "Es kommt nicht infrage, dass ein neuer Mann ins Kabinett kommt und eine Frau hinten herunterfällt", erfuhr der NDR aus Vorstandskreisen der SPD Hannover.

