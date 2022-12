Winterwetter in Niedersachsen: Sonnige Tage, frostige Nächte Stand: 12.12.2022 13:26 Uhr Blauer Himmel und strahlende Sonne: Das Winterwetter zeigt sich zum Wochenstart in der Region Hannover und anderen Teilen Niedersachsens von seiner besten Seite.

Das sah in der vergangenen Woche noch ganz anders aus, war es doch überwiegend bewölkt und nass. Viele Menschen dürften die Chance heute daher nutzen und spazieren gehen. Denn die winterliche Landschaft lockt mit teils beeindruckenden Szenerien.

VIDEO: Sonniges Winterwetter in der Region Hannover (1 Min)

Sonne und Wolken im Wechsel

Wer rausgeht, sollte aber an Mütze, Schal und Handschuhe denken. Trotz Sonnenschein ist es nämlich frostig, die Temperaturen liegen in Niedersachsen zwischen ein und minus neun Grad. Daran ändert sich auch in den nächsten Tagen nichts. Wechseln sich am Dienstag Sonne und Wolken ab, ist es am Mittwoch regional sonnig.

Meteorologen warnen vor Frost

Vor allem in den Nächten sollten Menschen im Straßenverkehr aufpassen: Denn Meteorologinnen und Meteorologen warnen vor Frost und glatten Straßen. Tiefstwerte in der Nacht zu Dienstag liegen bei -2 Grad in Cuxhaven bis -8 Grad in Göttingen und -10 Grad im Oberharz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.12.2022 | 12:00 Uhr