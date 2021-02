Winterwetter: Weiter Geduld auf Schienen und Straßen gefragt Stand: 10.02.2021 19:31 Uhr Kälte, Glätte und Schnee bremsen den Verkehr in Niedersachsen noch immer aus. Reisen mit dem Zug und Auto bleiben eine Herausforderung.

In den kommenden Tagen "müssen Reisende in vielen Teilen des Landes witterungsbedingt mit erheblichen Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn rechnen", teilte eine Bahnsprecherin am Mittwoch mit. In Niedersachsen sei besonders der Regionalverkehr im Harz-Weser-Netz eingeschränkt. Zudem war der Bahnhof Wolfsburg am Mittwoch nicht erreichbar. Zwischen Hannover und Wolfsburg wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingesetzt. Rund um Hannover, Bremen und Osnabrück sollte der Bahnverkehr wieder anlaufen - unter anderem zwischen Hannover und Norddeich Mole. Auch auf den Strecken von Metronom, Enno, Erixx und Nordwestbahn müssen Fahrgäste weiterhin mit Ausfällen und Verspätungen rechnen.

Zugreisende sollten sich vor Abfahrt informieren

Die Bahnunternehmen im Land raten Reisenden weiter, sich vor Fahrtantritt im Internet über die aktuelle Verkehrslage zu informieren. Hier finden Sie die Serviceseiten der Unternehmen mit den neuesten Informationen zu aktuellen Zugverbindungen:

Bremke wird zum Nadelöhr

Weil im thüringischen Heiligenstadt, unweit der Grenze zu Niedersachsen, ein Lastwagen auf der A38 verunglückt ist, kam es im dem Dorf Bremke (Landkreis Göttingen) zu einem Verkehrschaos. Die A38 Richtung Göttingen war wegen des Unfalls gesperrt worden, wie die Göttinger Polizei mitteilte. Im Anschluss kam es auf der Umleitungsstrecke über Arenshausen (Thüringen) zu einem weiteren Lkw-Unfall. Die Folge: Mehrere Auto- und Lastwagenfahrer nutzten offenbar als Ersatz die Strecke über Bremke. Nach Angaben von NDR 1 Niedersachsen ist die Dorfdurchfahrt ohnehin schon eng, mit den Schneemassen der vergangenen Tage sind die Straßen noch schmaler als sonst.

Stillstand auf der A2: "Wir haben den größten Parkplatz der Republik"

Auch auf den Straßen im Land ist weiterhin Vorsicht und Geduld gefragt: Weil Lastwagen auf Autobahnen nicht weiterkommen, mussten Fahrer bei zweistelligen Minusgraden mitunter auf den Autobahnen übernachten. "Es ist chaotisch", erklärte ein Sprecher der Autobahnpolizei Braunschweig. Erneut war in der Nacht zum Mittwoch die Autobahn 2 betroffen. Zwischen dem Kreuz Wolfsburg und Peine war zeitweise der Hauptfahrstreifen in Richtung Dortmund gesperrt. Lastwagenfahrer parkten dort und schliefen. "Wir haben den größten Parkplatz der Republik", sagte ein Polizeisprecher. Weiter westlich standen zwischen Oelde (Nordrhein-Westfalen) und der niedersächsischen Landesgrenze Lastwagen auf dem Standstreifen, weil Fahrer ihre Ruhezeiten einhalten mussten.

Kanäle werden wegen Eises gesperrt

Die Kälte wirkt sich mittlerweile auch auf die Binnenschiffer aus. Ab heute Abend werden der Mittellandkanal und der Elbe-Seitenkanal wegen des Eises gesperrt. Das teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt am Dienstag in Braunschweig mit. Die Eisbrecher, die sonst auf diesen Kanälen unterwegs sind, werden vorsichtshalber auf die Weser abgezogen, um dort vor Wehren Eisschollen zu brechen - so solle der Druck, der durch das Eis auf diesen Anlagen laste, gemindert werden, sagte ein Sprecher. Die letzten Binnenschiffer, die noch auf den Kanälen unterwegs waren, sollten zuvor Gelegenheit bekommen, mit den Eisbrechern an einen sicheren Ort zu gelangen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Hallo Niedersachsen | 10.02.2021 | 19:30 Uhr