Wintersport im Harz: Wurmbergpisten ab heute geöffnet Stand: 12.01.2024 02:00 Uhr Wer Skifahren möchte, kann das im Harz ab diesem Wochenende am Wurmberg. Dank der Beschneiungsanlagen startet dort die Saison für dieses Jahr. Andere Skigebiete sind mangels Schnee geschlossen.

Auf Niedersachsens höchstem Berg stehen ab heute die Pisten für Wintersportler offen. Auch die Lifte fahren, wie der Betreiber der Wurmbergseilbahn mitteilte. Andere Wintersportgebiete im Harz können oder dürfen nicht künstlich beschneit werden - wie der Nationalpark. In St. Andreasberg am Matthias-Schmidt-Berg verhinderte starker Wind, dass die Piste beschneit werden konnte. Auch im Goslarer Ortsteil Hahnenklee am Bocksberg ist Beschneiung gerade nicht möglich: Das Dezember-Hochwasser eine Pumpanlage für die Schneekanonen beschädigt.

Betreiber hoffen auf Schnee in den nächsten Tagen

Die Betreiber der Wintersportgebiete hoffen auf Schnee in den nächsten Tagen. An vielen Stellen im Harz liegt die Schneehöhe laut Wetterdaten nur zwischen null und zwei Zentimetern. Wintersportbetreiber und Touristiker hatten nach dem frühen Wintereinbruch im Dezember auf eine gute Saison gehofft. Diese hängt jetzt vom Schneefall ab.