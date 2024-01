Wintersport im Harz: Samstag öffnet Skilift am Wurmberg Stand: 12.01.2024 08:16 Uhr Wer Ski- oder Snowboardfahren will, kann das im Harz an diesem Wochenende wieder tun. Ab Samstag soll ein Schlepplift am Wurmberg im Skigebiet Braunlage öffnen. Weitere Pisten und Lifte sollen dazukommen.

Wintersportler haben am Samstag die Möglichkeit, einen besonders langen Tag am Wurmberg zu verbringen. "Abends werden wir Flutlicht-Skifahren anbieten", sagte Betriebsleiter Fabian Brockschmidt. Beschneiungsanlagen machten das möglich. Für das Wochenende sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) zudem Schneefall voraus. In den kommenden Tagen dürften Wintersportler also auch vom Gipfel des Berges abfahren können, der Sessellift soll dann ebenfalls in Betrieb gehen.

Videos 3 Min Neuschnee im Harz: Früher Start in die Skisaison Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Ab Samstag sollen am Hexenritt der erste Lift und die Rodelarena öffnen. (29.11.2023) 3 Min

Hochwasser beschädigte Pumpanlage für Schneekanone

Andere Wintersportgebiete können oder dürfen nicht künstlich beschneit werden - wie der Nationalpark. In St. Andreasberg am Matthias-Schmidt-Berg verhinderte starker Wind, dass die Piste beschneit werden konnte, wie der Betreiber mitteilte. Auch im Goslarer Ortsteil Hahnenklee am Bocksberg ist Beschneiung gerade nicht möglich: Das Dezember-Hochwasser hatte laut Betreiber eine Pumpanlage für die Schneekanonen beschädigt.

Betreiber hoffen auf Schnee in kommenden Tagen

Die Betreiber der Wintersportgebiete hoffen in den kommenden Tagen auf Schnee. An vielen Stellen im Harz liegt die Schneehöhe laut Wetterdaten nur zwischen null und zwei Zentimetern. Auch Skilanglauf ist nicht möglich - entweder sind die Loipen geschlossen oder nicht gespurt. Dafür sind rund um Braunlage und Hahnenklee einige Routen für Winterwanderungen frei. Dazu zählen unter anderem:

Rundweg um Braunlage

Wurmbergwanderung

Hahnenkleer Bergstraße

Märchenweg

Jägerstieg

Wintersportbetreiber und Touristiker hatten nach dem frühen Wintereinbruch im Dezember auf eine gute Saison gehofft. Diese hängt jetzt vom Schneefall ab.

