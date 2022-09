Wintersemester: Welche Unterstützung bekommen Studierende?

Das Gesetz zum ersten Heizkostenzuschuss ist am 1. Juni 2022 in Kraft getreten. Darin enthalten ist der erste Heizkostenzuschuss in Höhe von 230 Euro. Dieser wird für BAföG-und AFBG-Geförderte zurzeit ausgezahlt.

Der zweite Heizkostenzuschuss wurde zunächst vom Bundeskabinett beschlossen. Das Gesetz tritt jedoch erst in Kraft, wenn es so vom Bundestag verabschiedet wurde. Eine Auszahlung des zweiten Heizkostenzuschusses ist für Ende 2022 oder Anfang 2023 geplant.

Wer für den Zuschuss über das Wohngeld bereits berücksichtigt wird, kann den Zuschuss nicht noch einmal als BAföG- oder AFBG- oder BAB-Bezieher bekommen. Jeden Zuschuss gibt es nur einmal.