Wintersemester: Niedersachsen vergibt Stipendien für Studierende

14.07.2023 15:36 Uhr Das Land Niedersachsen vergibt auch für das kommende Wintersemester Stipendien für Studierende. Damit sollen junge Menschen aus Nichtakademiker-Familien oder mit Fluchterfahrungen unterstützt werden.

Für das "Landesstipendium Niedersachsen" stehe eine Million Euro zur Verfügung, teilte das Wissenschaftsministerium am Freitag in Hannover mit. Um ein Stipendium zu erhalten, zähle nicht nur die Begabung der Studierenden, sondern auch die finanzielle Situation kinderreicher Familien sowie herausragendes ehrenamtliches Engagement. Ausgewählt werden die Stipendiaten von den Hochschulen, sie erhalten dann in der Regel eine Einmalzahlung von 500 Euro.

Hochschulen informieren über Möglichkeiten und Fristen

Zu den Möglichkeiten und Fristen zur Bewerbung informieren die Hochschulen im Internet. Das "Landesstipendium Niedersachsen" wird seit dem Jahr 2009 vergeben. Im Jahr 2022 wurden der Mitteilung zufolge 1.891 Stipendien vergeben, darunter 1.199 nach dem Kriterium "Bildungsferne Schicht/Studierende der ersten Generation" und 197 nach dem Kriterium "Fluchtbedingt schwierige Start- und Rahmenbedingungen".

