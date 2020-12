Wintereinbruch mit Schnee und Glätte erwartet Stand: 01.12.2020 14:50 Uhr Schneefall, Frost und Glätte: In Niedersachsen wird es pünktlich zu Beginn des meteorologischen Winters deutlich kälter. Vor allem die Osthälfte des Landes ist davon betroffen.

Laut Wetterdienst kann es in der Nacht zu Mittwoch vom Wendland bis zum Weserbergland überfrierende Nässe geben. In den höheren Lagen des Harzes wird zudem mit leichtem Schneefall beziehungsweise Schneeregen gerechnet. Die Tiefstwerte erreichen 1 bis 4 Grad, auf den Inseln liegen sie bei 5 Grad, in der Nacht zu Donnerstag gehen sie örtlich sogar bis auf minus 3 Grad zurück.

Mehrere Glätte-Unfälle in Südniedersachsen

Bereits in der Nacht zu Dienstag hatte der Wintereinbruch stellenweise den Verkehr behindert. Auf der Autobahn 7 kam es wegen Glatteises bei Hann. Münden zwischen dem Autobahndreieck Drammetal und der Anschlussstelle Lutterberg zu mehreren Unfällen. Verletzt wurde dabei niemand. Auf dem Brocken bildete sich eine bis zu drei Zentimeter dicke Schneedecke.

