Wintereinbruch: Schulausfall von Leer bis Göttingen Stand: 07.02.2021 21:28 Uhr Schulen zu, Bahnverkehr eingeschränkt, Fährverbindungen eingestellt: Schnee und Eis werden auch am Montag in weiten Teilen Niedersachsens das gesellschaftliche Leben beeinträchtigen.

Mehrere Städte und Landkreise haben bereits am Sonntagabend angekündigt, dass am Montag aufgrund der Wetterlage kein Präsenzunterricht an allgemein- und berufsbildenden Schulen stattfinden wird. Dazu zählen:

Landkreis Ammerland

Stadt Braunschweig

Landkreis Celle

Landkreis Cloppenburg

Landkreis Diepholz

Landkreis Göttingen - einschließlich der Stadt Göttingen

Landkreis Hameln-Pyrmont - einschließlich der Stadt Hameln

Region Hannover - einschließlich der Stadt Hannover

Landkreis Heidekreis

Landkreis Helmstedt - einschließlich der Stadt Helmstedt

Landkreis Hildesheim - einschließlich der Stadt Hildesheim

Landkreis Holzminden

Landkreis Leer

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Landkreis Nienburg - einschließlich der Stadt Nienburg

Landkreis Oldenburg

Landkreis Osnabrück - einschließlich der Stadt Osnabrück

Landkreis Peine

Landkreis Schaumburg

Landkreis Uelzen

Landkreis Vechta

Landkreis Verden

Landkreis Wesermarsch

Landkreis Wolfenbüttel - einschließlich der Stadt Wolfenbüttel

Stadt Wolfsburg

Es sei nicht sicher, dass die Straßen für die Schülerbeförderung geräumt werden können, so die Begründung mehrerer Landkreise. Betroffen ist jeweils nur der Präsenzunterricht, der Unterricht in Distanz, das sogenannte Szenario C, findet in der Regel statt.

Hallo Niedersachsen Extra Wie ist die Schneelage am Montagmorgen? Wie beeinträchtigt das extreme Wetter den Berufsverkehr? Nach dem Wintereinbruch im Norden beantwortet ein Hallo Niedersachsen Extra am Montag um 11.00 Uhr diese Fragen und mehr live im NDR Fernsehen.

Züge: Bahn stellt Regional- und Fernverkehr weitgehend ein

Vereiste Weichen und verwehter Schnee haben auch den Zugverkehr in Niedersachsen weitgehend lahmgelegt. Die Deutsche Bahn teilte am Abend mit, dass aufgrund des Unwetters der Regionalverkehr fast vollständig bis Montag früh um 10 Uhr eingestellt wird. Ausnahme ist die Verbindung RE5 zwischen Cuxhaven und Hamburg. Auch ICE und IC sind betroffen: Für den Norden wurde der Fernverkehr - ebenso wie in großen Teilen Deutschlands - weitgehend eingestellt. Auch am Montag sei noch mit starken Beeinträchtigungen zu rechnen, teilte die Bahn mit. In Hannover wurde ein Aufenthaltsszug bereitgestellt. Dort können sich gestrandete Fahrgäste aufwärmen.

Stillstand bei Nordwestbahn, Ausfälle bei metronom, enno und erixx

Auch die Nordwestbahn hat den Bahnverkehr bis zum Betriebsschluss eingestellt. Stark eingeschränkt sind Verbindungen der Bahnunternehmen metronom, enno und erixx. Bei den Zügen, die noch fahren, müssen sich Fahrgäste auf Verspätungen einstellen. Folgende Verbindungen fallen vorerst aus:

metronom Hannover-Uelzen

metronom Hannover-Göttingen

metronom Bremen-Rotenburg-Hamburg

enno Hannover-Wolfsburg

enno Hildesheim-Wolfsburg

erixx Braunschweig-Gifhorn-Uelzen

erixx Bad Harzburg-Goslar-Hannover

erixx Bad Harzburg-Braunschweig

erixx Soltau-Uelzen

erixx Soltau-Buchholz

Die erixx GmbH teilte am Sonntagabend mit, dass auch am Montag mit "erheblichen Einschränkungen" des Fahrbetriebs zu rechnen sein dürfte. In einer Pressemitteilung heißt es: "Wir rechnen damit, dass der Betriebsstart am Montag Morgen nicht regulär erfolgen kann."

Flexible Ticketnutzung möglich

Die Deutsche Bahn sowie metronom, enno und erixx bitten Kunden, sich vor Fahrtantritt über die Apps, Internetseiten sowie Social-Media-Kanäle der Unternehmen über ihre Verbindung zu informieren. Die Bahn bietet Reisenden an, die für dieses Wochenende gebuchten Tickets innerhalb der kommenden Woche flexibel zu nutzen beziehungsweise kostenfrei zu stornieren. Fahrkarten für metronom, enno und erixx, die bereits für dieses Wochenende gekauft wurden, bleiben bis einschließlich Sonntag, 14. Februar, gültig, wie ein Sprecher mitteilte.

Videos 1 Min Schneesturm fegt über Niedersachsen Nach heftigen Niederschlägen liegt eine dichte Schneedecke über dem Land. Die Räumdienste kommen kaum hinterher. 1 Min

Öffentlicher Nahverkehr in mehreren Städten eingestellt

In mehreren Städten und Landkreisen in Niedersachsen wurde zudem der öffentliche Nahverkehr eingestellt. Betroffen davon sind Braunschweig, Göttingen sowie die Landkreise Helmstedt, Gifhorn, Wolfenbüttel, Salzgitter und Goslar. In Stadt und Region Hannover wurde der Busverkehr eingestellt. Udo Iwannek, Sprecher der Hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra, verwies auf so schwierige Straßenverhältnisse, dass man das Risiko nicht eingehen könne. Wann die Busse wieder fahren können, war zunächst noch offen. Die Stadtbahnen in Hannover seien dagegen weiter unterwegs, wenn auch mit Einschränkungen und "diversen Störungen".

Viele Fähren auf Ostfriesische Inseln fallen aus

Wegen des starken Ostwinds sind am Sonntag zudem viele Fähren zu den Ostfriesischen Inseln ausgefallen. Der Grund dafür ist, dass der Wind das Wasser aus dem Wattenmeer drückt und die Schiffe dadurch nicht mehr genug Tiefgang haben. Die Verbindungen von Norddeich nach Juist wurden für Sonntag komplett gestrichen. Einschränkungen gibt es für die Strecke zwischen Norddeich und Norderney - hier wurden sieben Fähr-Verbindungen für den Sonntag gestrichen. Die Betreiber der Fähre zwischen Neßmersiel und Baltrum haben angekündigt, dass der Betrieb der Baltrum-Linie auch am Montag komplett ruhen wird. Der Fährverkehr zwischen Emden und Borkum lief am Sonntag hingegen nach Plan. Es gebe bisher keinerlei Beeinträchtigungen, sagte Corinna Habben, Sprecherin der AG Ems, am Nachmittag.

Weitere Informationen "Tristan" hat Niedersachsen im Griff: Kälte folgt auf Schnee Die Bahn hat den Fern- und Regionalverkehr weitgehend eingestellt. Die A7 wurde im Dreieck Salzgitter gesperrt. (07.02.21) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.02.2021 | 18:00 Uhr