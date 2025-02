Winter kehrt zurück: Schnee und Glätte in Teilen Niedersachsens Stand: 09.02.2025 17:25 Uhr Im Südwesten Niedersachsens soll es in der kommenden Woche wieder winterlich werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Dienstag bis zu fünf Zentimeter Schnee. Im Berufsverkehr könnte es glatt werden.

Der Norden bleibe zwar bis Montag unter Hochdruckeinfluss, doch schon in der Nacht zum Dienstag dürften Ausläufer eines Tiefdruckgebiets den Südwesten Niedersachsens beeinflussen, erklärte ein Meteorologe des DWD. Vor allem im Emsland und im Osnabrücker Raum bis nach Göttingen sei dann zunächst mit Schneeregen zu rechnen. Ab dem Morgen seien dann bis zu fünf Zentimeter Schnee möglich. Die Experten warnen zudem vor zunehmender Straßenglätte und kleineren Schneeverwehungen.

Warnstreik und Wintereinbruch in Hannover

In der Region Hannover könnte der Berufsverkehr am Dienstag besonders herausfordernd werden: Neben Schneefall und glatten Straßen kommt es durch einen ganztägigen Warnstreik bei den Verkehrsbetrieben Üstra zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr. Von 3 Uhr früh bis Betriebsschluss sollen alle Busse und Stadtbahnen in den Depots bleiben. Pendler werden aufgefordert, auf andere Verkehrsmittel auszuweichen. Nicht vom Streik betroffen sind die Busse des Unternehmens Regiobus.

Meteorologen erwarten keine langfristige Schneedecke

Im weiteren Tagesverlauf sollen die Temperaturen dann wieder steigen, sodass der Schnee nicht mehr liegen bleibt. Die Frühwerte am Dienstag liegen laut dem DWD bei minus 5 bis minus 1 Grad. Der Mittwoch dürfte dann stark bewölkt bis bedeckt ausfallen und zeitweise etwas Schnee bringen. Im Bergland steige die Temperatur demnach kaum über 0 Grad, sonst werden Werte zwischen 0 und 2 Grad erwartet. Ein winterlicher Verlauf der zweiten Wochenhälfte sei wahrscheinlich.

