Winter in Niedersachsen: Per Drohne über Schnee und Scholle Stand: 14.02.2021 17:30 Uhr Der Winter hat Niedersachsen fest im Griff. Und bevor die Temperaturen steigen und die weiße Landschaft langsam wieder Farbe bekommt, schauen wir noch einmal ins Land - aus der Vogelperspektive.

Während sich die Menschen in weiten Teilen Niedersachsens kaum vor Schnee retten konnten, ist die Schneedecke an der Ostfriesischen Küste nicht so richtig dick geworden. Klirrend kalt ist es dennoch. Die Minusgrade haben das Wasser zur Ruhe gebracht und das Eis hat etliche Schiffe fest umschlossen, während manche Fähre noch Leinen losmacht und sich langsam durch die treibenden Schollen schiebt.

Ruhiges Schneewochenende im Harz

Etwas weiter südlich, im Harz, war es am Wochenende überraschend ruhig - trotz traumhaften Winterwetters. Die Parkplätze in Torfhaus und Oderbrück waren zwar gut belegt, der große Ansturm sei jedoch ausgeblieben, sagte ein Sprecher der Polizei in Braunlage. Die Lage habe sich deutlich entspannt - nun gebe es ja auch im Flachland Schnee.

VIDEO: Winterwonderland im Oberharz (1 Min)

Zu Fuß übers Zwischenahner Meer

Weiß so weit das Auge reicht: Das Bad Zwischenahner Meer im Ammerland ist begehbar geworden. Auch wenn es nicht erlaubt ist, zieht es die Menschen magisch an. Zu sehen: ein Hovercraft, ein Luftkissenboot, der DLRG.

VIDEO: Die weiße Pracht am Zwischenahner Meer (1 Min)

Weserrenaissance im weißen Gewand

Das Schloss Fürstenberg bei Holzminden im Weserbergland ist ein wahrer Hingucker - besonders wenn es ganz in Weiß gehüllt, hoch oben über der Weser liegt.

VIDEO: Schloss Fürstenberg in malerischer Schneelandschaft (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 14.02.2021 | 12:00 Uhr