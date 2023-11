Wind und Dauerregen: Pegelstände einiger Flüsse erhöht Stand: 20.11.2023 18:03 Uhr Mit Regenmengen bis zu 40 Litern startet die Woche in Niedersachsen nass. Vom Harz bis ins Emsland rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Dauerregen. An ersten Flussufern macht sich das bemerkbar.

So gibt es unter anderem in Walsrode (Landkreis Heidekreis) erste Maßnahmen: Wie die Stadt mitteilte, wurden drei Fußgänger-Brücken wegen zu hoher Pegelstände am Fulde-Ufer vorsichtshalber gesperrt. Betroffen sind die Brücke im Gartengang, die Brücke an der Stadthalle und die Brücke, die das Erholungsgebiet Eckernworth mit dem Wohngebiet Meirehmer Berg verbindet. Unter anderem auch für Hase und Ems hatte der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) erhöhte Pegelstände gemeldet.

Regen soll am Dienstag nachlassen

Der NLWKN geht jedoch davon aus, dass die Pegel am Dienstag im Laufe des Tages wieder sinken werden. Und auch in den kommenden Tagen sei kein hochwasserrelevanter Niederschlag vorhergesagt, teilt das NLWKN mit. Laut DWD waren wegen des Dauerregens in einem Streifen vom Emsland bis zum Harz Niederschlagsmengen zwischen 25 und 40 Litern Regenwasser pro Quadratmeter erwartet worden. In West- und Südniedersachsen wurde der Regen von mäßigem, teils stark böigem Südwest- bis Westwind begleitet.

Wetter in Niedersachsen: Schnee im Harz möglich

Auch in der kommenden Nacht rechnen die Meteorologen mit Regen, der von der Elbe und Nordniedersachsen langsam nach Süden zieht. Erst am Dienstag sind vereinzelt heitere Abschnitte zu erwarten. Während auf den Ostfriesischen Inseln weiter Schauer möglich sind, könnten diese im Harz in Schnee übergehen.

Nasser November

Bis zum Wochenende hatten die Meteorologen bereits 130 Prozent der in Deutschland in den vergangenen rund 30 Jahren üblichen November-Niederschläge gemessen. Und der Monat sei ja noch nicht zu Ende. "Das kann noch mehr werden", sagte DWD-Meteorologe Christian Herold am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

