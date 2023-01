Wilhelmshaven: Metallentsorger klagt gegen Wohnungsprojekt Stand: 28.01.2023 09:28 Uhr Das Recyclingunternehmen Alba Metall Nord hat gegen ein Neubauprojekt in Wilhelmshaven eine Klage eingereicht. In unmittelbarer Nähe zu dem Unternehmen sollen 30 neue Wohnungen entstehen.

Eigentümer der neuen Wohnungen am Ems-Jade-Kanal könnten sich durch Lärm und Staub belästigt fühlen und gegen den Entsorger als Verursacher klagen. So weit möchte es das Stahl- und Metall-Recyclingunternehmen nicht kommen lassen. Bei Alba Metall Nord verarbeiten 100 Mitarbeiter alte Autokarosserien, Aluminiumschrott und weiteren Metallabfall. Hierbei kam es in der Vergangenheit auch schon zu Bränden. Durch Feuer entstehende dicke schwarze Rußwolken könnten zukünftige Anwohner allerdings als störend empfinden, weswegen das Unternehmen verhindern möchte, das überhaupt erst die Wohnungen gebaut werden.

Klärendes Gespräch mit der Stadt Wilhelmshaven

Andernfalls wäre der Standort von Alba Metall Nord durch mögliche Anwohnerklagen in Gefahr. Deswegen steht auch ein Umzug des Unternehmens zur Diskussion, allerdings wurde ein neuer Standort, der wie bisher auch ein Bahngleis und einen Kanalanschluss hat, noch nicht gefunden. Am kommenden Mittwoch soll es ein klärendes Gespräch zwischen der Stadt und den Abfallentsorger geben.

