Wilhelmshaven: Falscher Feuerwehrmann warnt Autofahrer Stand: 13.01.2023 12:01 Uhr In Wilhelmshaven gibt sich ein Unbekannter als Feuerwehrmitarbeiter aus. Der Mann oder die Frau verteilt falsche Parkhinweise an Autofahrer - mit einer deutlichen Warnung.

Die Feuerwehr in Wilhelmshaven distanziert sich von diesen Parkhinweisen, teilte die Stadt nun mit. Sie weist darauf hin, dass die Schreiben nicht von ihr stammen, auch wenn Absender und Logo darauf schließen lassen würden. In dem Schreiben heißt es, dass mit dem Fahrzeug eine Feuerwehrzufahrt blockiert werde und im Wiederholungsfall "entsprechende Schritte" eingeleitet würden. Die Feuerwehr geht davon aus, dass sich jemand über falsch geparkte Autos ärgere. "Möglicherweise tut er das sogar zu Recht, weil die Fahrzeuge wirklich die Zufahrten für Einsatzfahrzeuge blockieren", sagte Feuerwehrchef Josef Schun dazu. Im Namen der Feuerwehr aber Parkhinweise zu verteilen, sei der falsche Weg. Die Feuerwehr hat Fall an die Polizei weitergegeben.

"Knöllchen-Horst" erregte vor Jahren Aufsehen

Der Fall erinnert an den auch "Knöllchen-Horst" genannten Falschparker-Jäger aus Osterode (Landkreis Harz), der vor Jahren Tausende von Falschparkern angezeigt hat. Aufsehen erregte vor allem die Anzeige eines im Einsatz befindlichen Rettungshubschraubers wegen behindernden Parkens auf einem Gehweg. Das niedersächsische Oberverwaltungsgericht Lüneburg hatte damals entschieden, dass man Knöllchen-Horst als Denunzianten bezeichnen darf. Wer es sich zum Hobby mache, regelmäßig Falschparker aufzuschreiben, gehe einer "denunziatorischen Tätigkeit" nach und könne Behörden nicht zur Verfolgung der registrierten Ordnungswidrigkeiten zwingen, hieß es in dem Beschluss.

