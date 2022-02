Wieder mehr Einsätze für Rettungshubschrauber in Niedersachsen Stand: 26.02.2022 13:56 Uhr Die Hubschrauber der niedersächsischen Luftrettung haben im vergangenen Jahr mehr als 7.600 Einsätze absolviert. Das hat das Innenministerium mitgeteilt.

2021 waren die Lebensretter demnach 7.614 Mal unterwegs - und damit etwas mehr als im Vorjahr (7.537). In den Vorjahren waren die Einsatzzahlen noch deutlich höher gewesen: 2019 waren es rund 8.100 Flüge, 2018 sogar rund 8.300. Die Einsätze der in Niedersachsen stationierten fünf Rettungshubschrauber kosteten im vergangenen Jahr den Angaben zufolge knapp 25 Millionen Euro. 2020 kamen aufgrund der geringeren Einsatzzahlen rund 23,8 Millionen Euro zusammen. In der Corona-Pandemie habe der Aufwand für die Luftrettung aber erheblich zugenommen, um die Mitarbeitenden vor Ansteckungen zu schützen, teilte das Innenministerium mit.

Intensivtransporthubschrauber in Hannover

Die Luftretterinnen und -retter werden normalerweise alarmiert, wenn dies der schnellste Weg für einen Notarzt ist, einen Unfallort zu erreichen und Patientinnen und Patienten in die nächste Klinik zu bringen. Landesweit sind je ein Rettungshubschrauber in Hannover, Wolfenbüttel, Göttingen, Uelzen und Sanderbusch (Landkreis Friesland) stationiert. Am Flughafen Hannover in Langenhagen steht zudem ein sogenannter Intensivtransporthubschrauber bereit.

