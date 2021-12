Wieder deutlich mehr Asylanträge in Niedersachsen Stand: 25.12.2021 15:10 Uhr Die Zahl der Asylsuchenden in Niedersachsen ist in diesem Jahr erheblich gestiegen. Bis Ende November registrierten die Behörden 15.800 Anträge von Geflüchteten.

Nach Angaben des Innenministeriums waren das rund 56 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum im ersten Corona-Jahr 2020 (10.100 Anträge) und 18 Prozent mehr als 2019 (13.376). "Die Zugänge nach Niedersachsen sind in den letzten Monaten durchaus spürbar gestiegen", sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD). Deshalb hätten auch die Verteilungen auf die Kommunen erhöht werden müssen. Allerdings lägen die Zahlen weiterhin weit unter denen aus den Jahren 2015 und 2016, so Pistorius.

Meiste Geflüchtete aus Syrien

Die meisten Asylbewerberinnen und Asylbewerber kamen wie in den Vorjahren aus Syrien. Von Januar bis Ende Oktober wurden mit 5.195 Erstanträgen aus dem vom Krieg gebeutelten Land bereits mehr als im gesamten Vorjahr (4.099) registriert. Einen deutlichen Zuwachs gab es auch bei den Schutzsuchenden aus Afghanistan. Hier stieg die Zahl von 808 im Vorjahr bereits bis Ende Oktober auf 1.044 an. Auf Platz zwei liegt wie 2020 weiterhin der Irak mit 1.690 Asylanträgen (2020: 1.688).

Lockdown drückt die Zahlen

Der Corona-Lockdown 2020 wirkte sich spürbar auf die Entwicklung aus. So wies die Statistik zum Höhepunkt der ersten Pandemie-Welle im Mai mit 413 die niedrigste Zahl von Asylanträgen seit mehr als fünf Jahren aus. Im Mai 2021 waren es 690 Anträge gewesen. Keine Auswirkungen auf die Entwicklung in den niedersächsischen Erstaufnahmeeinrichtungen habe bislang die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze, sagte Pistorius.

