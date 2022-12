Wie ist die Sicherheitslage am LNG-Terminal in Wilhelmshaven? Stand: 06.12.2022 15:27 Uhr Wenige Tage vor Eröffnung des ersten deutschen LNG-Terminals in Wilhelmshaven will sich Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius vor Ort ein Bild machen. Im Mittelpunkt: Sicherheitsmaßnahmen.

Mit einem Polizeihubschrauber soll der SPD-Politiker am Mittwoch die inzwischen fertige Pipeline-Strecke entlang fliegen. Polizeipräsident Johann Kühme werde ihn begleiten und erläutern, was wo getan wird, teilte die Polizeidirektion Oldenburg mit. Vor Ort könne sich der Innenminister einen Eindruck von der Arbeit der Polizeikräfte machen und auch mit ihnen sprechen, hieß es.

VIDEO: Wilhelmshaven: Erstes Schiff mit Flüssigerdgas erwartet (05.12.2022) (2 Min)

Hoher personeller Aufwand

Seit Monaten werden die 26 Kilometer lange Pipeline und der Anleger für den Terminal überwacht. Grund ist die Sorge vor möglicher Sabotage oder Anschlägen. Für die für die Überwachung zuständige Polizeidirektion Oldenburg bedeutet das einen erheblichen personellen Aufwand. Die Maßnahmen waren bereits im Herbst nach den mutmaßlichen Sabotageakten gegen die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 sowie gegen die Bahn verstärkt worden.

LNG-Spezialschiff wird vor offizieller Eröffnung erwartet

Der Bau der Anlage ist nötig für den Anschluss des LNG-Anlegers an das deutsche Gasnetz. Beide wurden in Rekordzeit fertig gestellt. Offiziell eröffnet werden soll das Terminal am 17. Dezember. Vorher wird der mit Flüssigerdgas beladene Tanker "Höegh Esperanza" in Wilhelmshaven erwartet. Das 294 Meter lange und 46 Meter breite Schiff soll als schwimmender Tank und als Regasifizierungs-Einheit dienen.

