Wetterwechsel trüben Freibadsaison in Niedersachsen Stand: 10.08.2021 09:05 Uhr Trotz der Sommerferien sind die Freibäder in Niedersachsen nur mäßig besucht. Gründe sind den Betreibern zufolge das wechselhafte, regnerische Wetter und die Corona-Auflagen.

Die städtischen Freibäder in Osnabrück zählen im Vergleich zum vergangenen Jahr nur ein Drittel der Gäste, wie der Geschäftsführer NDR Niedersachsen sagte. Ähnlich geht es den Bädern in den anderen Landesteilen. Auch in Hannover, Lüneburg und Oldenburg etwa berichten die Betreiber, dass nur wenig Besucher kämen.

Stammkunden genießen freie Bahnen

Immerhin für die Stammkundschaft seien die leeren Bäder eine Freude. Sie genießen es, beim Schwimmen freie Bahnen vorzufinden, sagte Sandra Kasel, Bademeisterin im Göttinger Freibad am Brauweg. In dem beheizten Freibad sei das Wasser mit 23 Grad sogar wärmer als die Luft. Doch noch hoffen Niedersachsens Freibad-Betreiber, dass es wärmer wird - und die Saison doch noch in Schwung kommt.

