Wetterdienst warnt vor Unwettern im westlichen Niedersachsen Stand: 25.08.2023 13:46 Uhr Nach den warmen Tagen wird es in Niedersachsen turbulent werden. Für den Westen Niedersachsens sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) Starkregen und Sturmböen vorher.

Die Niederschlagsmengen liegen örtlich bei bis zu 40 Litern pro Quadratmeter. Dazu kann es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 85 Kilometer pro Stunde und kleinkörnigen Hagel geben. Die amtliche Unwetterwarnung gilt vorerst bis 14 Uhr

Kaum Unwettergefahr an der Nordsee

Bereits am Donnerstag hatte das ARD-Wetterkompetenzzentrum vor örtlichem Gewitter mit Hagel und Starkregen mit Niederschlagsmengen von 15 bis 30 Litern pro Quadratmeter und Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 90 Kilometern pro Stunde in Niedersachsen gewarnt, wie das ARD-Wetterkompetenzzentrum sagt. Voraussichtlich werde die Süd- und Südwesthälfte Niedersachsens betroffen sein, aber auch in der Mitte und im Norden könne es kräftige Gewitter geben, hieß es. Am geringsten sei die Gefahr direkt an der Nordsee.

Weitere Informationen Wie wird das Wetter im Norden? Regen? Sonne? Sturm? Hier finden Sie das aktuelle Wetter und die Vorhersage für ganz Norddeutschland. mehr Unwetterwarnung

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.08.2023 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Sturm Extremwetter