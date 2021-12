Wetterdienst warnt vor Glatteis im Süden Niedersachsens Stand: 26.12.2021 21:55 Uhr Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den südlichen Teil Niedersachsens eine Unwetterwarnung herausgegeben. In der Nacht zu Montag besteht demnach verbreitet Glatteisgefahr.

Den Angaben des DWD zufolge muss in der Nacht südlich der Aller mit Glatteis gerechnet werden. Montagmorgen könne es durch gefrierenden Regen in der gesamten Südwesthälfte Niedersachsens glatt werden. Laut den Meteorologen besteht vor allem zwischen dem Weserbergland und dem Harz Unwettergefahr. Im Laufe des Vormittags werde es milder und dadurch lasse die Gefahr nach. Auch in den übrigen Teilen Niedersachsens kann es laut DWD bis Montagvormittag stellenweise glatt werden.

Regen fällt auf gefrorene Böden

Verantwortlich für das Glatteis sei Tief "Per", das milde Atlantikluft langsam nordostwärts schaufle, sagte der DWD-Meteorologe Marco Manitta. "In diesem Zusammenhang nimmt die Temperatur vor allem in höheren Luftschichten deutlich zu, so dass leichte Niederschläge meist als Regen fallen, die dann auf den gefrorenen Boden treffen und zu gefährlichem Glatteis führen", so der Meteorologe. Am Dienstag sollen die Temperaturen weiter ansteigen: Bei sich verdichtenden Wolken werden Temperaturen von drei bis neun Grad und Regen erwartet.

