Wetterdienst warnt vor Glätte in Teilen Norddeutschlands Stand: 04.02.2025 07:14 Uhr Autofahrer im Norden müssen auch heute Vormittag noch mit glatten Straßen rechnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor leichtem bis mäßigem Frost. Am Mittwoch droht Glatteis durch überfrierenden Regen.

In Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen ist laut den Wetterexperten weiterhin stellenweise mit Glätte durch Reif und gefrierende Nebelnässe zu rechnen. Gebietsweise gibt es demnach auch Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern. Die Temperaturen liegen im Norden bei -9 bis -1 Grad Celsius, wie die Meteorologen mitteilten. Das Wetter ist laut DWD insgesamt nebelig-trüb, wobei in Niedersachsen und Bremen auch Auflockerungen mit Sonnenschein möglich sind.

Glatteisgefahr am Mittwoch

In Niedersachsen kann es in der Nacht zu Mittwoch im Bergland zu mäßigem Frost kommen. Gefrierender Regen sorgt am Mittwochmorgen laut DWD in der Südosthälfte für Glatteisgefahr. Auch zwischen Hamburg und Lübeck besteht demnach am Mittwochmorgen die Gefahr von Glatteis durch gefrierenden Regen.

Bis zum Wochenende kann es teils glatt sein

In der Nacht zu Donnerstag kann es vor allem im Süden Niedersachsens Schnee oder Nieselregen geben. Die Temperaturen liegen bei 0 Grad, es besteht laut DWD weiter Glättegefahr. In Schleswig-Holstein und Hamburg sinken die Temperaturen in der Nacht zu Donnerstag voraussichtlich auf -1 Grad. Mit streckenweise glatten Straßen in der Region rechnen die Wetterexperten in der Nacht zu Samstag. Im Süden Niedersachsens ist den Angaben zufolge am Morgen örtlich mit Schnee zu rechnen, in höheren Lagen mit mäßigem Frost. An der See bleibe es meist frostfrei, so der DWD.

