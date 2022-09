Wetter zu schlecht für Suche nach verunglücktem Bergsteiger Stand: 20.09.2022 15:57 Uhr Seit Sonnabend wird in den Berchtesgadener Alpen in Bayern ein Bergsteiger aus Niedersachsen vermisst. Der 24-Jährige war abgestürzt und hatte mehrmals den Notruf gewählt.

Anhaltender Schneefall, starker Wind, Lawinengefahr und absturzgefährdetes Gelände haben am Dienstag die Suche nach dem jungen Mann unmöglich gemacht. Die Rettungskräfte hoffen, dass der 24-Jährige sich zum Schutz gegen Wind und Kälte eine Schneehöhle graben konnte - und dass das Wetter möglichst bald einen Hubschrauberflug zulässt. Denn zu Fuß könne die Bergwacht derzeit nichts ausrichten, sagt ein Sprecher, dafür sei der Untergrund zu unsicher. "Da liegt Schnee auf Blankeis, jeder Schritt muss wohl überlegt und gut gesichert sein. Und dann gehst du in fünf Metern Entfernung vorbei und siehst den gar nicht, weil er eingeschneit ist."

Trotz Schnee allein ins Hochgebirge aufgebrochen

Die Einsatzkräfte hatten zuletzt am Sonnabend mit dem 24-Jährigen telefoniert. Der junge Mann war am Sonnabend trotz Schneefalls zu einer hochalpinen Tour am Hochkalter in Ramsau bei Berchtesgaden aufgebrochen. Wie der Bayerische Rundfunk (BR) berichtet, war er zuvor mit dem Zug angereist und allein unterwegs. In etwa 2.500 Metern Höhe stürzte der 24-Jährige dann ab und kam bei eiskaltem Wind und Schneesturm nicht mehr weiter. Er setzte einen Notruf ab und gab dabei laut Bayerischem Roten Kreuz (BRK) zunächst an, dass er sich beide Arme gebrochen habe und am Kopf verletzt sei. In einem späteren Telefonat habe der dann aber gesagt, dass er doch nicht ernsthaft verletzt sei, so ein BRK-Sprecher. Danach riss der Telefonkontakt ab.

Neuschnee macht Rinnen schwer einsehbar

Am Montagabend hatten die Einsatzkräfte bis zum Sonnenuntergang das Gelände vom Hubschrauber aus mit Ferngläsern nach dem Vermissten abgesucht, dabei aber keine Spur von ihm entdeckt. Seit Samstag sei jede Menge Neuschnee gefallen, der könne sich in den Rinnen auf bis zu drei Meter Höhe sammeln, so dass diese schlecht einsehbar seien, sagte der BRK-Sprecher. Die Einsatzkräfte rechnen damit, dass das Wetter am Mittwoch besser wird und die Suche dann mit Hubschrauber und Drohnen fortgesetzt werden kann. Für Donnerstag ist dann sonniges Wetter angekündigt: Laut BRK könnte dann auch eine sogenannte Recco-Boje zum Einsatz kommen. Sie kann elektronischen Geräten wie Smartphones und Laptops orten, wenn deren Akku leer sei. Darauf setze man derzeit die größten Hoffnungen, so der Sprecher.

