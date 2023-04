Wetter zu Ostern: Es bleibt wechselhaft in Niedersachsen Stand: 09.04.2023 08:16 Uhr Dichte Wolken werden das Wetter laut Prognose heute und auch am Ostermontag in Niedersachsen dominieren. Selten lässt sich die Sonne blicken - auch Regen ist möglich.

Der Ostersonntag startete stellenweise mit Frühnebel. Danach soll es - ähnlich wie am Karsamstag - vielerorts stark bewölkt sein, so die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Zwischen Harz und Weserbergland sind zudem Schauer möglich. Später wird es dann überall freundlich. Der meiste Sonnenschein wird an der Nordseeküste erwartet. Die Temperaturen erreichen 11 bis 16 Grad.

Osterwetter: Höhepunkt am Montag, dann frischt der Wind auf

Das beste Feiertagswetter eines trotz sonnigen Auftakts zum Karfreitag eher durchwachsenen Osterfestes erwarten die Meteorologen für Montag. Bis zu 17 Grad sind dann im niedersächsischen Binnenland möglich. Es bleibt allerdings wechselhaft - mit Sonne, Wolken und gelegentlichen Schauern. Schlechter werden die Aussichten dann nach dem Fest: Die Meteorologen erwarten, dass am Dienstag die Niederschläge zunehmen. Auch Graupelschauer seien dann möglich, heißt es. Gleichzeitig sollen die Temperaturen sinken - und der Wind auffrischen, bis hin zu stürmischen Böen.

