Wetter in Norddeutschland: Heute Unwetterartiger Starkregen möglich Stand: 22.05.2023 10:17 Uhr Nachdem das lange Himmelfahrts-Wochenende meist bei Sonnenschein zu Ende ging, sollen heute in Teilen Niedersachsens, Hamburgs und Schleswig-Holsteins vermehrt Schauer und Gewitter folgen.

Für Niedersachsen und Bremen sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) unwetterartigen Starkregen mit bis zu 35 Litern pro Quadratmeter über ein paar Stunden hinweg voraus. Auch sind stürmische Böen mit bis zu 65 Kilometern pro Stunde möglich. Die Temperaturen reichen von 17 Grad auf den Inseln bis zu 27 Grad im Südosten Niedersachsens. Gebietsweise kann es zu Gewittern kommen, die sich erst am Dienstag auflösen sollen. Morgen sind Temperaturschwankungen zwischen 13 und 20 Grad vorhergesagt. In der Nacht zu Mittwoch sollen die Temperaturen dann auf bis zu sechs Grad absinken. Erst ab kommender Woche erwarten die Meteorologen wieder höhere Temperaturen von bis zu 25 Grad.

VIDEO: Sonniges Wetter an der Nordsee (19.05.2023) (1 Min)

Auch in Hamburg und Schleswig-Holstein kühlt es ab

Auch für Hamburg und Schleswig-Holstein soll es ab heute Nachmittag Starkregen mit bis zu 35 Litern pro Quadratmeter geben. In manchen Gebieten kann es zu Gewittern mit stürmischen Böen und kleinkörnigem Hagel kommen. Die Temperaturen liegen laut DWD zwischen 16 und 28 Grad. Am Dienstagmittag sollen sich die Gewitter langsam auflösen - bei Temperaturen zwischen 15 und 17 Grad.

In MV auch am Mittwoch und Donnerstag Schauer möglich

In Mecklenburg-Vorpommern soll der Regen mit örtlichen Gewittern erst in der Nacht auf Dienstag ankommen. Mit Tiefstwerten zwischen 10 und 14 Grad wird es den Dienstag über kühler. Auch am Mittwoch und Donnerstag würden weiter Bewölkung und Schauer erwartet.

