Wetter in Niedersachsen bleibt regnerisch - Dauerregen im Harz Stand: 08.02.2024 11:43 Uhr Es regnet in Niedersachsen - besonders im Süden des Bundeslandes soll es noch bis Freitag so weitergehen: Der DWD erwartet im Harz bis Freitag Dauerregen. Die ersten Pegelstände von Flüssen steigen.

Bereits seit Mittwoch regnet es im Harz mit nur kurzen Unterbrechungen. In den vergangenen Tagen fielen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Niederschlagsmengen von 20 bis 35 Litern pro Quadratmeter. In den nächsten Stunden sollen noch einmal 30 Liter pro Quadratmeter hinzukommen.

Erste Flüsse überschreiten Meldestufen

Die Wetterlage wirkt sich auch auf die Pegelstände der Flüsse in Niedersachsen aus, wie aus Daten des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) hervorgeht. Demnach hat beispielsweise die Ruhme in Northeim am Mittwoch die Meldestufe 1 erreicht und die Leine in Greene bei Einbeck am Dienstag die Meldestufe 2. Auch weiter im Norden haben unter anderem Leine, Aller und Wümme in den vergangenen Tagen die Meldestufe 2 überschritten.

Hochwasser-Meldestufen in Niedersachsen Meldestufen für Pegel im Binnenland



Meldestufe 1: Meldebeginn, bordvoller Abfluss: Das Wasser kann im Gewässerbett abfließen, stellenweise sind schon kleinere Ausuferungen möglich. Noch keine Gefahr für Anlieger.

Meldebeginn, bordvoller Abfluss: Das Wasser kann im Gewässerbett abfließen, stellenweise sind schon kleinere Ausuferungen möglich. Noch keine Gefahr für Anlieger. Meldestufe 2: Beginn von Kontrollen. Ausuferungen hauptsächlich in land- und forstwirtschaftlichen Flächen, möglicherweise mit ersten Verkehrsbehinderungen.

Beginn von Kontrollen. Ausuferungen hauptsächlich in land- und forstwirtschaftlichen Flächen, möglicherweise mit ersten Verkehrsbehinderungen. Meldestufe 3: Ein ständiger Wachdienst wird eingerichtet. Überschwemmung größerer Flächen und Überschwemmung einzelner Grundstücke, Straßen und Keller möglich. Maßnahmen zur Deichsicherung werden ergriffen.

Ein ständiger Wachdienst wird eingerichtet. Überschwemmung größerer Flächen und Überschwemmung einzelner Grundstücke, Straßen und Keller möglich. Maßnahmen zur Deichsicherung werden ergriffen. Meldestufe 4: Im Binnenland nicht festgelegt, höchste Warnstufe für Tidegewässer. Unmittelbare Gefahr für Menschen, Tiere und Objekte. Die Standsicherheit der Deiche ist in Gefahr. Deiche könnten überströmt werden.

Quelle: Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) Quelle: Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN)

Straßen im Landkreis Northeim gesperrt

Im Landkreis Northeim sind laut Verkehrsmanagement-Zentrale bereits erste Straßen wegen Hochwassers gesperrt. Am Donnerstagvormittag waren die L572 zwischen Northeim und Hollenstedt sowie die L592 zwischen dem Abzweig nach Greene und dem Abzweig nach Haieshausen in beide Richtungen gesperrt.

Glättegefahr durch Schneematsch in Niedersachsen

Auch in der Nacht zu Freitag bleibt es in Niedersachsen bedeckt und wechselhaft. Wie der DWD mitteilte, ist im Nordosten auch mit Schnee und Glättegefahr durch Schneematsch zu rechnen. Die Temperatur kann demnach auf null Grad sinken. Am Freitag bleibt es den Meteorologen zufolge vielerorts regnerisch. An der Elbe werden Temperaturen von maximal fünf Grad, in Bremen acht Grad und bis zu zwölf Grad im südlichen Niedersachsen erwartet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.02.2024 | 11:00 Uhr