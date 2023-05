Wetter in Niedersachsen: Viel Sonne und steigende Temperaturen Stand: 18.05.2023 17:18 Uhr Die Niedersachsen freuen sich auf ein langes Vatertags-Wochenende. Und das wird überwiegend schön: Der Deutsche Wetterdienst erwartet Temperaturen bis 28 Grad und viel Sonne - allerdings auch Gewitter.

Nach einem relativ kühlen, aber sonnigen Himmelfahrtstag sollen die Temperaturen in der Nacht zu Freitag absinken - stellenweise wird Bodenfrost prognostiziert. Im Verlauf des Tages soll es dann bei reichlich Sonnenschein wärmer werden. Im Raum Hannover werden bis zu 20 Grad, auf den Inseln 13 Grad erwartet. Überwiegend soll es trocken bleiben.

28 Grad: Sonntag wärmster Tag der Woche in Niedersachsen

Am Wochenende steigen die Temperaturen laut DWD dann weiter. So sind am Samstag in Niedersachsen bereits bis zu 21 Grad drin. DWD-Meteorologe Jens Kieser erwartet "einen Mix aus Sonne und Wolken". Wärmster Tag der Woche dürfte dann der Sonntag werden. Mit Höchsttemperaturen bis 28 Grad wird es sommerlich in Niedersachsen, an der Küste und auf den Inseln bleibt es wahrscheinlich etwas kühler. Laut DWD sind aber auch Schauer und teils auch kräftige Gewitter möglich. Der Regenschirm sollte am langen Wochenende also in Reichweite bleiben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.05.2023 | 08:00 Uhr