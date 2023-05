Wetter in Niedersachsen: Sonntag bis zu 27 Grad möglich Stand: 20.05.2023 17:56 Uhr Auch am Sonntag des langen Vatertag-Wochenendes soll es in Niedersachsen zunächst vielerorts sonnig bleiben. Dabei steigen die Temperaturen auf bis zu 27 Grad.

Nachdem am Samstag 19 Grad im Emsland erreicht wurden, wird es am Sonntag deutlich sommerlicher. Allerdings nimmt auch die Wahrscheinlichkeit von Niederschlägen weiter zu. Schauer und kräftige Gewitter sind den Angaben zufolge etwa im Raum Cuxhaven möglich. Der Regenschirm sollte am langen Wochenende also in Reichweite bleiben. Auf den Inseln bleibt es am Sonntag wohl unter 20 Grad.

Auch am Montag teils sommerliche Temperaturen

Zum Wochenstart rechnen die Meteorologen zunächst mit sonnigen Abschnitten, am Montagnachmittag werden aber wieder Schauer und Gewitter erwartet. Auf den Inseln soll es weiter unter 20 Grad bleiben, in Ostfriesland werden 21 Grad erwartet und im Braunschweiger Raum sogar noch einmal bis zu 27 Grad.

