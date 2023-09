Wetter in Niedersachsen: Sonnenschein und bis zu 28 Grad Stand: 17.09.2023 10:20 Uhr In Niedersachsen ziehen die Temperaturen heute noch einmal an - an der Küste wird es bis zu 22 Grad und im Harz bis zu 24 Grad warm, in Göttingen bis zu 28 Grad heiß. Dann wird es im ganzen Land kühler.

Am Abend ziehen ortsweise gewittrige Schauer auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. In der Nacht bleibe es bewölkt, die Temperaturen sinken demnach auf 14 bis 18 Grad. Für Montag sind den Meteorologen zufolge noch mehr als 20 Grad im Binnenland möglich, in Herzberg kann es bis zu 26 Grad warm werden. Von Südwesten her sollen Schauer und Gewitter aufziehen. An der See ist anfangs frischer bis starker Südostwind möglich.

Ab Dienstag fallen Temperaturen auf unter 20 Grad

Spätestens am Dienstag ist es mit dem Spätsommer laut Vorhersage vorbei. Die Temperaturen steigen auf maximal 20 Grad, Schauer und Gewitter ziehen durch Niedersachsen. An der Nordsee rechnet der DWD zudem mit vereinzelt starken bis schweren Sturmböen.

