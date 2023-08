Wetter in Niedersachsen: So wird es heute und morgen Stand: 16.08.2023 09:39 Uhr Der Sommer in Niedersachsen ist vom Wetter her sehr durchwachsen. Was erwartet uns in diesen Tagen an Küsten, Heide und Harz? Sonne, Regen, Unwetter? Die Wettervorhersage für heute, morgen und übermorgen.

Heute westlich der Weser oft sonnig, weiter östlich mehr Wolken, südlich des Mittellandkanals kräftige Schauer und Gewitter. Höchstwerte 20 bis 25 Grad. In der Nacht wechselnd bewölkt, vor allem östlich der Weser gebietsweise Regen, teils schauerartig und gewittrig. Tiefstwerte 18 bis 12 Grad.

Die Wetterlage in Niedersachsen

Das nordwesteuropäische Hoch "Mathea" kann das Tief "Bernd" zumindest gebietsweise fernhalten und vorübergehend ruhigeres Wetter bringen.

Das Wetter heute

Heute zwischen Weser und Ems längere Zeit Sonnenschein und vielerorts durchweg trocken, zum Wiehengebirge hin bis zum Nachmittag gelegentlich wolkig und leichte Schauer- und Gewitterneigung. Östlich der Weser neben Sonne und trockenen Abschnitten vor allem südlich des Mittellandkanals zeitweise wolkig und teils kräftige Schauer und Gewitter. Höchstwerte 20 Grad auf Wangerooge bis 25 Grad in Wittingen, im Oberharz 21 Grad. Schwacher Wind, überwiegend aus nördlichen Richtungen, bei Schauern und Gewittern böig auffrischend. Abendtemperatur um 18 Uhr: 18 bis 19 Grad auf den Ostfriesischen Inseln, 22 Grad im Alten Land und 24 Grad in Hann. Münden.

In der Nacht westlich der Weser wechselnd bewölkt, teils wolkenlos, weitgehend trocken, zum Morgen hin im Osnabrücker Land Schauer und einzelne Gewitter möglich. Östlich der Weser zunächst vor allem im Bergland, in der zweiten Nachthälfte bis zum Wendland zeitweise wolkig und teils schauerartiger, vereinzelt gewittriger Regen. Tiefstwerte 18 Grad in Bad Gandersheim bis 12 Grad in Ihlow, im Oberharz 15 Grad. Schwacher, an der Nordsee mäßiger Nord- bis Ostwind, Schauer- und Gewitterböen möglich.

Das Wetter morgen

Am Donnerstag zunächst vor allem südlich des Mittellandkanals zeitweise stark bewölkt und teils schauerartiger Regen, auch Gewitter möglich, weiter nördlich länger heiter und trocken. Im Verlauf bis etwa zur Lüneburger Heide und in den Raum Bremen vorankommende, aber nachlassende Niederschläge, am meisten Sonnenschein an der Nordsee und an der Unterelbe. Höchstwerte 19 Grad auf Baltrum und im Oberharz bis 23 Grad in Laatzen. Schwacher, an der Nordsee mäßiger Nordost- bis Ostwind, in Schauer- und Gewitternähe mitunter böig auffrischend.

In der Nacht zum Freitag zunächst vom Harz bis zum Elbe-Weser-Dreieck zeitweise stark bewölkt und teils schauerartiger, vereinzelt gewittriger Regen, sonst wechselnd bewölkt und überwiegend trocken, im Verlauf von der westlichen Lüneburger Heide bis zur Elbmündung nachlassender Regen und Bewölkungsrückgang. Tiefstwerte 17 bis 15 Grad. Schwacher, an der Küste mäßiger Wind aus östlichen Richtungen, Schauer- und Gewitterböen möglich.

Weitere Aussichten für die kommenden Tage

Am Freitag anfangs zeitweise wolkig, vor allem vom nördlichen Harzvorland bis zum Wendland teils schauerartiger, mitunter gewittriger Regen, bis zum Mittag nachlassend, im Verlauf allgemein Aufheiterungen und trocken, an der Nordsee am meisten Sonnenschein. Höchstwerte 22 bis 28 Grad. Im Binnenland schwacher, an der Nordsee mäßiger östlicher Wind, in Schauer- und Gewitternähe mitunter böig auffrischend.

Am Sonnabend besonders südlich des Mittellandkanals überwiegend heiter und trocken, weiter nördlich wechselnd bewölkt und teils gewittrige Schauer. Höchstwerte von Nordwest nach Südost 22 bis 31 Grad. Schwacher Wind aus westlichen bis südlichen Richtungen, Schauer- und Gewitterböen möglich.

