Wetter in Niedersachsen: Schauer und Gewitter am Montag Stand: 21.05.2023 17:09 Uhr Nachdem das lange Himmelfahrts-Wochenende mit bis zu 27 Grad zu Ende ging, sollen am Montagnachmittag vermehrt Schauer und Gewitter folgen.

Am Sonntag gab es im Verlauf bereits örtlich Schauer sowie vereinzelt auch Gewitter. In der Nacht zu Montag kann es dann vor allem westlich der Weser zu weiteren Schauern und Gewittern kommen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 12 und 16 Grad. Tagsüber rechnen die Meteorologen zunächst mit sonnigen Abschnitten, am Montagnachmittag werden aber wieder Schauer und Gewitter erwartet. Auf den Inseln soll es weiter unter 20 Grad bleiben, in Ostfriesland werden 21 Grad erwartet und im Braunschweiger Raum sogar noch einmal bis zu 27 Grad.

VIDEO: Sonniges Wetter an der Nordsee (19.05.2023) (1 Min)

