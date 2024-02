Wetter in Niedersachsen: Meteorologen erwarten Dauerregen Stand: 06.02.2024 20:00 Uhr Nachdem der Dienstag vielerorts in Niedersachsen stürmisch verlief, erwarten die Meteorologen des DWD ab Mittwochnacht gebietsweise Dauerregen. Auch Schneeregen und Glätte sind möglich

Im Harz rechnen die Meteorologen ab der Nacht zu Mittwoch mit Dauerregen. Mit Unterbrechungen soll es dann bis Freitagabend regnen, hier sind dann laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Regenmengen von etwa 60 Liter pro Quadratmeter in 72 Stunden wahrscheinlich.

DWD erwartet Glätte und Schneematsch im Bergland

Oberhalb von 400 bis 600 Metern ist in der Nacht zu Mittwoch mit Schnee und Glätte durch Schneematsch zu rechnen. Am Mittwoch lockern die Schauer laut DWD langsam auf. Bei Temperaturen um die sieben Grad bleibt es mild in Niedersachsen. In der Nacht zu Donnerstag soll es trocken bleiben, bei Temperaturen zwischen minus drei und zwei Grad besteht leichte Frostgefahr.

