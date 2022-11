Wetter in Niedersachsen: Es kann glatt werden Stand: 20.11.2022 17:25 Uhr Nach einem frostigen Wochenende sollen die Temperaturen zum Wochenstart ansteigen. Vorher ist nochmal mit Schneefall zu rechnen - und glatten Straßen.

In der Nacht zu Montag soll es insbesondere zwischen dem nördlichen Weserbergland und dem Harz schneien. Bis zu fünf Zentimeter Neuschnee sind dort laut Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) möglich. Von Dauer ist die weiße Pracht nicht - der Schneefall soll in Regen übergehen. Aufpassen müssen auch Autofahrer im Südwesten Niedersachsens - dort sind bei Temperaturen um den Gefrierpunkt Schneeregen und örtlich gefrierender Regen angekündigt.

Glatte Straßen drohen auch in der Nacht zu Dienstag

Im Verlaufe des Montags sollen die Temperaturen ansteigen. Bis zu sieben Grad werden an der Ems erwartet. In der Nacht zum Dienstag zieht von Westen her deutlich mildere Luft mit Niederschlägen heran. Erneut herrscht Glättegefahr - gefrierender Regen wird erwartet. In den weiteren Tagen soll es etwas milder werden.

Erster Schnee des neuen Winters

Am Freitag und am Wochenende waren in einigen Regionen Niedersachsen die ersten Schneeflocken des Winters gefallen. Weil die Böden wegen der zuvor milden Temperaturen der vergangenen Wochen noch warm waren, taute der Schnee vielerorts aber auch schnell wieder ab.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.11.2022 | 06:00 Uhr