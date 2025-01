Wetter in Niedersachsen: Die Woche startet mit Frost und Nebel Stand: 19.01.2025 17:01 Uhr Die Woche startet in Niedersachsen neblig-trüb und frostig, mit etwas Sprühregen, der zu Glätte führen kann. Ende der Woche sollen die Temperaturen dann steigen.

In der Nacht zu Montag sinken die Temperaturen im Nordwesten Niedersachsens auf bis zu minus 4 Grad, im Osten sogar bis minus 5 Grad. Am Montag bleibt es tagsüber frostig mit Temperaturen im Binnenland bis zu minus 4 Grad. An der Küste hingegen klettern die Temperaturen auf 2 bis 4 Grad, so der Deutsche Wetterdienst.

Sprühregen westlich der Weser

Am Morgen soll es vor allem westlich der Weser zu Sprühregen kommen. Wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte, soll sich zudem eine neue Nebellage entwickeln, die sich vom Westen über den Osten Niedersachsens ausbreitet. Einzig im Harz soll es sonnig bleiben.

Ab Mittwoch steigen die Temperaturen im Binnenland

Auch am Dienstag ändert sich das Wetter laut DWD kaum. Es bleibt aber trocken und wird wärmer. In der zweiten Wochenhälfte steigen die Temperaturen im Binnenland auf bis zu zwei Grad und drei bis vier Grad an den Küsten. Laut des Meteorologen zeichnet sich hier bereits ein Trend ab: Es wird wärmer und soll regnen.

