Wetter im Norden: Weniger Schauer und mehr Sonne in Sicht Stand: 30.05.2024 20:37 Uhr Nach vielen regenreichen und gewittrigen Tagen ist in Norddeutschland besseres Wetter in Sicht. Zum Wochenende soll es vielerorts trockener werden. Zuvor sind erneut Gewitter und Starkregen angekündigt.

Am Freitag sollen erneut Schauer durch den Norden ziehen. Den Prognosen zufolge sind im Tagesverlauf insbesondere in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern kräftige Gewitter möglich, örtlich mit der Gefahr von Starkregen. Das Ausmaß der erwarteten Niederschläge im Norden ist allerdings weit entfernt von den Prognosen für den Süden Deutschlands: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet dort ab der Nacht zu Samstag extreme Unwetter und Niederschlagsmengen von stellenweise bis zu 150 Liter pro Quadratmeter.

Sonnenschein an der Küste, Gewitter im Harz

In Norddeutschland sollen dagegen im Verlauf des Samstags die Phasen ohne Niederschläge zunehmen - wenngleich es vereinzelt weiterhin noch zu Schauern und Gewittern kommen kann. Insbesondere im Harz und in Südniedersachsen ist die Regenjacke weiterhin als ständiger Begleiter angesagt - während an den Küsten in Schleswig-Holstein Sonnenschein erwartet wird. Die Höchsttemperaturen sollen voraussichtlich bei bis zu 25 Grad liegen. Für den Sonntag sehen Meteorologen die Regenwahrscheinlichkeit weiter sinken. Schauer und Gewitter sollen dann vornehmlich vom südlichen Niedersachsen bis ins südliche Vorpommern möglich sein.

Unwetterwarnung für Mecklenburg-Vorpommern

Am Freitag hatte eine Regenfront von Südniedersachsen bis nach Mecklenburg-Vorpommern stellenweise Starkregen, Hagel und Sturmböen gebracht, zeitweise galt eine amtliche Unwetterwarnung des DWD für Teile Mecklenburg-Vorpommerns.

