Wetter im Norden: Schneeschauer und Glätte möglich Stand: 19.01.2023 19:45 Uhr In den kommenden Tagen bleibt es kalt in Norddeutschland: Es werden Schneeschauer, Glätte und Frost erwartet. Im Harz laufen derweil die ersten Schneekanonen.

In der Nacht zu Freitag kann es bei wechselnder Bewölkung hin und wieder Schneeregen- oder Schneeschauer mit Glätte geben. Die Temperaturen fallen auf 2 Grad auf Amrum, auf minus 1 Grad in Rostock und minus 3 Grad in der Lüneburger Heide. Am Freitagmorgen droht erneut Glättegefahr. Vereinzelt sind laut den Meteorologen wieder Schneeschauer möglich, in Mecklenburg-Vorpommern bleibt es eher trocken. An der Nordsee sind stürmische Böen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 1 Grad im Südharz, 3 Grad in Stralsund und bis 5 Grad auf Norderney und in St. Peter-Ording.

Im Harz laufen die Schneekanonen

Im Harz werden weiter Temperaturen um den Gefrierpunkt erwartet. Hier haben Liftbetreiber die ersten Schneekanonen angeschmissen. Pisten- und Liftbetreiber freuen sich über die nächtlichen Minusgrade im Mittelgebirge. Denn bisher verlief die Wintersaison im Harz eher bescheiden. Am Matthias-Schmidt-Berg in St. Andreasberg (Landkreis Goslar) laufen die Schneekanonen. Am Wochenende soll es zudem im Harz schneien. "Zwei bis fünf Zentimeter sind da möglich", sagte eine Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes.

