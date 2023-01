Wetter im Norden: Nachts bleibt es frostig Stand: 18.01.2023 21:42 Uhr Bereits in der Nacht zu Mittwoch waren die Temperaturen deutlich unter den Gefrierpunkt gefallen. Im Harz haben Liftbetreiber die ersten Schneekanonen angeschmissen.

Pisten- und Liftbetreiber im Harz freuen sich über die nächtlichen Minusgrade. Denn bisher war die Wintersaison im Harz eher bescheiden. Und so laufen etwa am Matthias-Schmidt-Berg in St. Andreasberg (Landkreis Goslar) die Schneekanonen. Die Skipisten sind noch geschlossen.

Glätte sorgte für schwierige Straßenverhältnisse

Neuschnee und Glätte hatten bereits in der Nacht zu Dienstag insbesondere im Oberharz für schwierige Straßenverhältnisse gesorgt. Die B4 wurde wegen Glätte zwischen Bad Harzburg und Torfhaus für Lkw vorsorglich in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Lastwagenfahrer wurden zudem aufgefordert, die Höhenlagen des Harzes wegen Schnees zu umfahren. Auch in der Grafschaft Bentheim kam es aufgrund der Wetterlage zu Verkehrsbehinderungen.

