Wetter im Norden: Am Wochenende wird's heiter bis wolkig Stand: 31.05.2024 20:55 Uhr Nach vielen regenreichen und gewittrigen Tagen ist in Norddeutschland besseres Wetter in Sicht. Zum Wochenende soll es trockener werden.

In Norddeutschland soll das Wetter am Samstag wechselhaft werden. Erst heiter, ab dem Nachmittag kann es vielerorts - wie schon in den vergangenen Tagen - regnen und gewittern, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). In Südniedersachsen etwa ist die Regenjacke weiterhin als ständiger Begleiter angesagt - während es in Mecklenburg-Vorpommern meist heiter bleibt. In Schleswig-Holstein und Hamburg werden vereinzelt Schauer erwartet. Die Höchsttemperaturen sollen bei bis zu 25 Grad liegen.

Sonntag heiter bis wolkig

Für den Sonntag sehen die Meteorologen die Regenwahrscheinlichkeit weiter sinken. Am Nachmittag soll es in Mecklenburg-Vorpommern vereinzelt Schauer geben, am ehesten an der Grenze zu Brandenburg. Die Höchsttemperatur liegt bei 25 Grad. In Schleswig-Holstein und Hamburg wird der Sonntag nach anfänglichen, einzelnen Schauern heiter und meist trocken bei bis zu 23 Grad. Nach einzelnen Schauern und Gewitter lockert es auch in Niedersachsen auf, es wird heiter bis wolkig.

